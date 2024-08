Carlos Maslatón: «Javier Milei no tiene mucho más tiempo»

En la previa de su exposición en la Jornada Pulso 2024, el abogado financiero Carlos Maslatón tuvo un mano a mano con Diario RÍO NEGRO. Analizó las consecuencias de las principales medidas de política económica de la gestión de Javier Milei y Luis Caputo.

PREGUNTA: Habiendo transcurrido ya más de medio año, ¿es posible imaginar una recuperación en “V”?

RESPUESTA: La economía está caída pero está artificialmente caída, no porque haya algo intrínseco que la haga no funcionar. Está caída por errores graves en la política económica, fuertemente equivocados. Todo lo que el Gobierno considera que son sus principales logros no cubren los elementos más importantes que permiten que una economía se desarrolle positivamente, que son el tipo de cambio, la tasa de interés y la política de deuda pública. Esos elementos están arruinando la salida a la alza de Argentina, sin perjuicio de que Neuquén es un mundo aparte por la actividad petrolera y gasífera. Pero estamos en una dificultad. Si el Gobierno corrigiera estos tres aspectos, liberando tasa de interés y tipo de cambio, y no tomando más deuda, el país se encaminaría fuertemente a la alza. Estamos en una crisis irreversible, en una decadencia producto de gravísimos errores en la política económica, instalada a fines del año pasado.

P: ¿Atraso cambiario sí o atraso cambiario no?

R: El mundo no se maneja con adelantos y con atrasos. El mundo se maneja con tipo de cambio libre y flotante, donde no es el Estado el que pone el precio a su propia moneda. Esto hace 53 años que no se hace más en el mundo, porque fracasó. El tipo de cambio fijo establecido por cada gobierno y el comercio exterior liquidado por el Banco Central no se usa más en el mundo. Ni en los países del primer mundo, ni en los países del tercer mundo, ni en América Latina. Argentina es el único país que está trabado mentalmente con este tema de que tengo que ponerle un tipo de cambio, para colmo utilizado equivocadamente como política antiinflacionaria. Siempre va a fracasar esto. Esta es la falla del ministro Caputo. Y Milei la compra porque él también es un dirigista económico, contra todo lo que se crea. Él no es una persona que cree en la libertad de los mercados. Se está arruinando su propio gobierno con esto.

P: ¿Milei no cree en la libertad de los mercados?

R: No, porque si creyera, liberaría tipo de cambio y tasa de interés. Y él pertenece a una corriente de pensamiento que cree que eso lo tiene que dirigir el Estado. Después, la libertad de inversiones, el RIGI, el blanqueo, son cosas complementarias.

P: ¿Entonces no cree que, como dice el Gobierno, es una fase de transición?

R: Son etapas de transición que quedan para siempre. Acá muchos de ellos plantean, tengo que tener reservas para liberar el tipo de cambio y para levantar el cepo. Es un error de extrema gravedad económica. Vos no necesitás reservas para liberar el tipo de cambio. En realidad, vas a poder acumular reservas si liberás el tipo de cambio. Se están vendiendo dólares permanentemente, por eso las reservas bajan y no suben. Buscan tomar nueva deuda en el exterior para seguir sosteniendo artificialmente el tipo de cambio. Y este camino conduce, no solamente al fracaso macroeconómico del Gobierno, sino a un nuevo default. No tiene mucho más tiempo Milei, lo tiene que dar vuelta ahora, ya.

P: ¿La tasa de interés debe ser determinada en el mercado?

R: El Banco Central de Argentina es el único en el mundo que en lugar de prestar, toma. Los bancos centrales tienen tasa de interés, a la cual prestan plata al sistema financiero. El Banco Central argentino, desde hace 13 años, lo que hace es tomar plata y paga una tasa de interés. Lo hacen como control de cambios, para que la gente se sienta incentivada a tener la moneda nacional. Quiere decir que la única manera de que yo tenga moneda nacional es que el Estado me pague por tenerla. Esto generó la acumulación de déficit cuasifiscal, que es emisión monetaria. Lo dije hace 13 años cuando empezaron con este mamarracho. Y ahora hay algo peor todavía, que emigraron esa deuda a la tesorería. No paran de hacer macanas.

P: ¿Qué opinión tiene del énfasis del Gobierno en la consecución de superávit fiscal?

R: Que no existe tal superávit fiscal. Si estás permanentemente renovando deuda y tomando deuda nueva, te jactás a cada momento de que el mercado me presta plata, y además incorporás esa plata a las cuentas públicas para maquillar y dibujar equilibrio fiscal, yo te digo que esto es una mentira.

P: ¿Entonces cree que es necesario que Argentina se dirija hacia un verdadero superávit fiscal y financiero?

R: Sí, pero es mucho más importante que no tengas deuda fiscal y cuasifiscal creada con una finalidad de política monetaria. Hay que ver el sector público total, que es un desastre. Es mucho peor todo el desatino financiero, que no lo inventó Milei, viene desde el año 2011. No llegamos a esto por el déficit fiscal. No es importante el déficit fiscal y nunca lo ha sido. Otra de las mentiras del discurso gubernamental es que la deuda es consecuencia del déficit fiscal. En realidad es consecuencia de haber utilizado la emisión de deuda como herramienta de política monetaria para controlar la inflación y el tipo de cambio. El resultado es un fracaso absoluto. El Estado está creando más o menos 10.000 millones de dólares por mes de deuda con este enjuague que han hecho. ¿Qué importancia tiene el equilibrio fiscal si tenés un agujero por otro lado? Producto de una decisión, no de una fatalidad.

PERFIL

Carlos Maslatón

Carlos Maslaton nació en Buenos Aires en 1958.

Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires.

Mientras cursaba su carrera fundó la organización liberal universitaria UPAU, la cual presidió entre 1982 y 1986.

Entre 1987 y 1991 fue concejal del la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el partido Ucede, dedicándose a temas de hacienda y presupuesto de la Ciudad.

Es especialista en análisis técnico de mercados. Se desempeña profesionalmente en el ámbito de las finanzas online desde 1997.