Cómo funciona la nueva billetera digital de Carrefour y por qué paga la tasa más alta del mercado
La Cuenta Digital Mi Carrefour permite pagos con QR, cash-in, cash-out y ofrece descuentos exclusivos en la cadena.
Carrefour Argentina decidió dar un paso más en su estrategia financiera y lanzó la Cuenta Digital Mi Carrefour, su nueva billetera virtual que promete revolucionar el mercado local de pagos digitales. La iniciativa se destaca por ofrecer un interés del 43% anual sobre los saldos depositados, una cifra que la ubica entre las más altas del país.
El brazo financiero de Carrefour opera a través de su banco propio, con 27 años de trayectoria y autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Actualmente, emite las tarjetas de crédito y prepagas Carrefour Mastercard, con una cartera de 1 millón de clientes.
En la rueda de prensa por el lanzamiento de la cuenta digital, la ejecutiva de Carrefour definió el objetivo: «meternos de lleno a competir con las billeteras actuales». La propuesta, que responde a un pedido de los clientes y representa una evolución superadora del banco, tiene un diferencial clave: ofrecerán la mejor tasa del mercado, con un 43% que celebra el 43° aniversario de Carrefour.
Beneficios y funcionamiento de la billetera virtual
La Cuenta Digital Mi Carrefour se presenta como una herramienta integral de ahorro, inversión e inclusión financiera:
- Interés remunerado del 43% anual sobre los saldos en cuenta, asegurado por Carrefour con fondos propios.
- 10% de descuento adicional los sábados y domingos en todas las compras dentro de la cadena, acumulable con otras promociones.
- Compatible con cualquier código QR para pagos en comercios fuera de Carrefour.
- Posibilidad de cash-in, cash-out y pago de servicios, operando bajo la red Mastercard.
- Tarjeta prepaga física con beneficios, como 30% de descuento en viajes en subte y reintegros por pagos de servicios.
La aplicación combina experiencia digital y atención personalizada, con más de 680 sucursales y 17.000 empleados listos para asistir a los clientes, según explicó Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.
Objetivos y expectativas
Carrefour apunta a incrementar los pagos con tarjeta dentro de la cadena del 10% actual al 20% el próximo año. Además, espera sumar 100.000 nuevos usuarios a la billetera digital para fin de año, buscando que los clientes de otros productos financieros de Carrefour migren a esta nueva cuenta gratuita.
Actualmente, más de 15.000 clientes ya utilizan la cuenta, moviendo casi 1.000 millones de pesos, antes de cualquier campaña de lanzamiento oficial.
Cómo abrir la cuenta
- Nuevos usuarios: descargar la aplicación de Carrefour Banco desde Play Store o Apple Store.
- Clientes actuales (tarjetas crédito/prepaga): actualización en la app permitirá solicitar la nueva funcionalidad y ampliar los beneficios.
