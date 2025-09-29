Cómo funciona la nueva billetera digital de Carrefour y por qué paga la tasa más alta del mercado

Con la app, los clientes pueden pagar servicios, hacer compras dentro y fuera de Carrefour.

Carrefour Argentina decidió dar un paso más en su estrategia financiera y lanzó la Cuenta Digital Mi Carrefour, su nueva billetera virtual que promete revolucionar el mercado local de pagos digitales. La iniciativa se destaca por ofrecer un interés del 43% anual sobre los saldos depositados, una cifra que la ubica entre las más altas del país.

El brazo financiero de Carrefour opera a través de su banco propio, con 27 años de trayectoria y autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Actualmente, emite las tarjetas de crédito y prepagas Carrefour Mastercard, con una cartera de 1 millón de clientes.

En la rueda de prensa por el lanzamiento de la cuenta digital, la ejecutiva de Carrefour definió el objetivo: «meternos de lleno a competir con las billeteras actuales». La propuesta, que responde a un pedido de los clientes y representa una evolución superadora del banco, tiene un diferencial clave: ofrecerán la mejor tasa del mercado, con un 43% que celebra el 43° aniversario de Carrefour.

Beneficios y funcionamiento de la billetera virtual

La Cuenta Digital Mi Carrefour se presenta como una herramienta integral de ahorro, inversión e inclusión financiera:

Interés remunerado del 43% anual sobre los saldos en cuenta, asegurado por Carrefour con fondos propios.

sobre los saldos en cuenta, asegurado por Carrefour con fondos propios. 10% de descuento adicional los sábados y domingos en todas las compras dentro de la cadena, acumulable con otras promociones.

en todas las compras dentro de la cadena, acumulable con otras promociones. Compatible con cualquier código QR para pagos en comercios fuera de Carrefour.

para pagos en comercios fuera de Carrefour. Posibilidad de cash-in, cash-out y pago de servicios , operando bajo la red Mastercard.

, operando bajo la red Mastercard. Tarjeta prepaga física con beneficios, como 30% de descuento en viajes en subte y reintegros por pagos de servicios.

La aplicación combina experiencia digital y atención personalizada, con más de 680 sucursales y 17.000 empleados listos para asistir a los clientes, según explicó Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.

Objetivos y expectativas

Carrefour apunta a incrementar los pagos con tarjeta dentro de la cadena del 10% actual al 20% el próximo año. Además, espera sumar 100.000 nuevos usuarios a la billetera digital para fin de año, buscando que los clientes de otros productos financieros de Carrefour migren a esta nueva cuenta gratuita.

Actualmente, más de 15.000 clientes ya utilizan la cuenta, moviendo casi 1.000 millones de pesos, antes de cualquier campaña de lanzamiento oficial.

Cómo abrir la cuenta