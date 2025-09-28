Carrefour vende sus supermercados en Argentina pero antes lanza una nueva billetera virtual

Semanas atras la cadena de supermercado francesas, Carrefour, anunció que se irá de Argentina, pero antes anunció un nuevo lanzamiento. Se suma a la competencia de las billeteras virtuales con Cuenta Digital Mi Carrefour. Te cuento acá todo lo que necesitas saber.

Los servicios financieros de Carrefour se sustentan en su banco propio, una entidad con 27 años de trayectoria en el país y plena autorización del BCRA para operar. Actualmente, este brazo financiero emite las tarjetas de crédito y prepagas Carrefour Mastercard, alcanzando una cartera de 1 millón de clientes.

Carrefour lanza su nueva billetera virtual: cuáles son los beneficios y cuánto pagarán las tasas

La billetera digital de Carrefour ofrece un beneficio exclusivo: 10% de descuento adicional en todas las compras realizadas en la cadena francesa todos los sábados y domingos.

Además de esta ventaja, la aplicación es compatible con cualquier código QR en cualquier comercio, permitiendo a los clientes acceder a promociones especiales en diversos rubros al realizar sus pagos mediante la app.

En la rueda de prensa por el lanzamiento de la cuenta digital, la ejecutiva de Carrefour definió el objetivo: «meternos de lleno a competir con las billeteras actuales». La propuesta, que responde a un pedido de los clientes y representa una evolución superadora del banco, tiene un diferencial clave: ofrecerán la mejor tasa del mercado, con un 43% que celebra el 43° aniversario de Carrefour.

Para obtener la nueva Cuenta Digital Mi Carrefour, existen dos vías:

Nuevos Usuarios: Deben descargar la app de Carrefour Banco desde Play Store o Apple Store. Clientes Actuales (Crédito/Prepaga): Verán una actualización en su aplicación que les permitirá solicitar la nueva funcionalidad y ampliar sus beneficios.

Carrefour se va: si el principal candidato compra la cadena, ¿cuántos supermercados controlaría en Neuquén y Río Negro?

Aunque falta la confirmación oficial, si el Grupo De Narváez concreta la adquisición, ganaría más territorio en el país, pero también en las provincias de Neuquén y Río Negro donde pasaría a poseer un total de 10 supermercados.

Esta cifra surge de la suma total de sus locales actuales de Chango Más con las sucursales, aún en funcionamiento, de Carrefour.