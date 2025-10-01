¡Aprovechá los descuentos! Carrefour, ChangoMás y Jumbo anunciaron promociones imperdibles en sus supermercados
Te contamos en detalle las promociones que no te podes perder.
ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzan promociones en artículos de bazar con descuentos de hasta el 50% en sus supermercados. Los clientes también tienen la posibilidad de financiar sus compras en cuotas, variando el esquema según el comercio y el producto.
Aprovechá los descuentos imperdibles en Bazar en los supermercados Carrefour
- $1.390 – Jarro de café de vidrio Indonesia (– 44% OFF)
- $1.990 – Plato postre Opalina GSA 18 cm (– 50% OFF)
- $2.490 – Plato hondo Opalina GSA 20 cm (– 50% OFF)
- $2.490 – Plato playo Opalina GSA 25 cm (– 50% OFF)
- $2.990 – Taza de vidrio Submarino TR 8.5×7.6×14.5 cm (– 50% OFF)
- $5.990 – Tartera Jovifel 24 cm (– 36% OFF)
- $5.994 – Tostador enlozado con difusor (– 40% OFF)
- $7.194 – Panquequera Carrefour display (– 40% OFF)
- $7.794 – Jarro enlozado nº10 económico (– 40% OFF)
- $10.194 – Jarro enlozado nº12 económico (– 40% OFF)
- $10.194 – Molde para torta Ilko con cierre palanca 26 cm (– 40% OFF)
- $10.194 – Sartén Carrefour Home display 24 cm (– 40% OFF)
- $10.337 – Panquequera antiadherente Tramontina Loreto 22 cm (– 40% OFF)
- $13.139 – Sartén antiadherente con mango Tramontina Loreto 24 cm (– 40% OFF)
- $13.194 – Set sartenes Fary Home x2 (20 + 25 cm) (– 40% OFF)
- $13.194 – Jarro hervidor Fary Home 12 cm (– 40% OFF)
- $15.990 – Fuente de vidrio Carrefour 2.5 L (– 33% OFF)
Las ofertas en Bazar de los supermercados Chango Más
- $317 – Vaso point 270 cc (2da al 80%)
- $881 – Vaso noa burbujas 400 ml (2da al 80%)
- $1.109 – Bowl post galaxflint (2da al 80%)
- $1.199 – Plato hondo aquamarine (2da al 80%)
- $1.199 – Plato playo aquamarine flint (2da al 80%)
- $1.217 – Vaso Spa 425 cc (2da al 80%)
- $1.427 – Vaso pinta 500 cc (2da al 80%)
- $2.199 – Cuchara de té new klor Tramontina x3 (Precio de oferta)
- $2.639 – Copa de vino de vidrio modelo brunello 490 ml (2da al 80%)
- $2.639 – Copa nadir de vidrio 390 ml (2da al 80%)
- $3.499 – Tenedor de mesa new kolor Tramontina x3 (Precio de oferta)
- $5.039 – Jarra rigolleau t-branding 1,25 L (2da al 80%)
Aprovechá estas ofertas en Jumbo: los detalles de las promociones en supermercados
- $5.180 – Set X 2 tapas para paltas Krea (– 30% OFF)
- $8.250 – Set 5 utensilios Krea x1 (– 40% OFF)
- $16.660 – Set de utensilios x5 pcs ability Tramontina (– 30% OFF)
- $18.550 – Cacerola acero 16 cm Krea (– 30% OFF)
- $30.205 – Cacerola 18 cm con mango multiflon (– 30% OFF)
- $34.930 – Olla acero 24 cm Krea (– 30% OFF)
- $38.493 – Set de 9 cubiertos Carol (– 30% OFF)
- $49.140 – Olla 24 cm Granito Krea (– 30% OFF)
- $50.750 – Olla acero 28 cm Krea (– 30% OFF)
- $54.180 – Olla cerámica 28 cm YT Krea (– 30% OFF)
- $56.770 – Olla 28 cm cerámica simil madera Krea (– 30% OFF)
- $60.480 – Olla 28 cm granito Krea (– 30% OFF)
- $60.480 – Olla 24 cm multiflon (– 30% OFF)
- $67.410 – Olla 20 cm aluminio Krea x1 (– 30% OFF)
- $67.410 – Cacerola 18 cm con mango Multiflon (– 30% OFF)
- $69.965 – Olla 26 cm multiflon (– 30% OFF)
- $70.455 – Olla essential Klauben 24 cm (– 30% OFF)
- $71.925 – Cacerola 24 cm con asas multiflon (– 30% OFF)
- $74.970 – Olla 24 cm aluminio Krea x1 (– 30% OFF)
