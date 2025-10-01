Venta de Burger King ¿y chau a Starbucks en Argentina?: qué pasará con la cadena de cafeterías

El anuncio de la venta de Burger King en el país sorprendió a los argentinos. El grupo Alsea tomó al decisión por motivos similares a los que planteó Carrefour, una reestructuración ante la baja de su rentabilidad. Pero la venta de Burger King no solo implica la despedida de las hamburgueserías, sino que podría significar la venta de una de las cadenas de cafeterías más conocidas: Starbucks. Te cuento acá los detalles.

El grupo Alsea activó la búsqueda de compradores para sus más de 110 locales de Burger King en Argentina. Pero un detalle no menor, es que el grupo también explota la cadena de cafeterías Starbucks, con más de 130 tiendas en todo el país.

Por el momento, Alsea mantendrá intacto el esquema de negocios de Starbucks en el país. Sin embargo, la continuidad de esta estrategia está supeditada a lo que ocurra con el contexto económico, dado que el consumo atraviesa actualmente una de sus crisis más severas.

Otro detalle a tener en cuenta y que podría afectar la continuidad de las cafeterías es la acumulación que tiene la marca hace meses. En Estados Unidos, por ejemplo, anunció el cierre del 1% de sus tiendas en septiembre. Esto es el equivalente a 400 puntos de venta.

Además de la pérdida de su valor en un 10% en 2025, según informó Iprofesional.

Burger King se va de Argentina: los motivos detrás de la medida

La operación del grupo dueño de la operación afecta a más de 110 locales que se reparten en todo la Argentina. El grupo Alsea informó que forma parte de una estrategia de desinversión regional de la firma, aunque no implicaría su salida total del país.

La firma mexicana de Burger King informaron que quieren desprenderse de la marca no solo con operaciones en Argentina, sino también sus locales en México y Chile.