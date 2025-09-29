Chau Carrefour: Quién es De Narváez, el dueño de Chango Más que pica en punta para comprar los supermercados

La cadena de supermercados francesa Carrefour anunció la venta de sus más de 700 sucursales en Argentina. Si bien son varios los posibles compradores hay uno que pica en punta para quedar con la marca: Grupo De Narváez (GDN) dueño de la cadena Chango Más. Te contamos cuánto ofrece y los motivos que hacen que sea el principal comprador.

La lista de posibles compradores fue mutando en las últimas semanas, pero hay uno que siempre se mantuvo vigente, Francisco de Narváez. El empresario es, hace varios años, el dueño de la cadena de supermercados Chango Más. La adquisición de la marca se dio luego de que Walmart vendiera sus sucursales en el país.

¿Cuántos supermercados controlaría en Neuquén y Río Negro?

Aunque falta la confirmación oficial, si el Grupo De Narváez concreta la adquisición, ganaría más territorio en el país, pero también en las provincias de Neuquén y Río Negro donde pasaría a poseer un total de 10 supermercados.

Esta cifra surge de la suma total de sus locales actuales de Chango Más con las sucursales, aún en funcionamiento, de Carrefour.

En la provincia de Neuquén pasaría a controlar 4 supermercados: dos de su cadena actual un Chango Más y un Hiper Chango Más, ambos ubicado en la ciudad capital. A estos se le sumaría las dos sucursales de Carrefour, también ubicados en capital.

En la provincia Río Negro pasaría a controlar 6 supermercados: cuatro de su cadena actual que se distribuyen en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche; y se le sumarían dos sucursales de Carrefour que se ubican en Roca y Bariloche.

Carrefour se despide de Argentina: las ofertas actuales por sus supermercados

Carrefour busca obtener una cifra no menor a los u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera en el país a través de sus diversos formatos. Sin embargo, las primeras tres ofertas que trascendieron —presentadas por Grupo De Narváez, Alfredo Coto y la dupla Inverlat – Newsan— se ubican por debajo, oscilando entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones.

Entre los tres interesados, el que más potencial de obtener la cadena francesa es el Grupo De Narváez. «Es quien más interesado se muestra en concretar la transacción y va a hacer lo imposible por no perder la pelea», admiten fuentes cercanas al empresario.