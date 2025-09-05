El dólar se acerca a los $1.400: subió otro escalón este viernes y el riesgo país superó los 900 puntos

El Gobierno llegó trastabillando a la elección del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires en materia económica, con el dólar apuntando a los $1.400 y el Riesgo País por sobre los 900 puntos.

Según señalaron operadores financieros, fue otro día de marcada intervención en los distintos mercados para evitar de cualquier forma contener la dolarización pre electoral. Incluso se estima que hasta propio Banco Nación hizo lo suyo. Las ventas se habrían producido tanto en el mercado de contado como en los dólares futuros.

El Ministerio de Economía continúa en su postura de no dar a conocer cuántos dólares ha tenido que usar para contener la divisa. Incluso el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a desmentir por redes sociales algunas estimaciones publicadas por medios de prensa, pero ante la consulta puntual eligió un silencio que no hace más que acrecentar la inquietud en el mercado.

El dólar oficial en el Banco Nación cerró a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta, $ 5 por encima del cierre del jueves. En cambio, el mayorista registró un leve retroceso a $ 1.345 y $ 1.355 para ambas puntas.

“La combinación de intervenciones oficiales en el segmento de contado y en los mercados de futuros, justificaron la baja que sobre el cierre de hoy experimentó el dólar mayorista”, indicó el operador Gustavo Quintana al cierre de la rueda.

La pizarra en los bancos para los minoristas quedó en $ 1.343 y $ 1.386. El MEP se ubicó en $ 1.382 y el Contado con Liquidación en $ 1.386. Por su parte, el “blue” culminó la semana en $ 1.350 y $ 1.370; en Córdoba, en $ 1.384.

Para lograr este escenario, el gobierno habría utilizado cerca de U$S 600 millones desde que comenzó la venta de dólares, que fue varios días antes del anuncio que se realizó este martes.

Al gobierno le costó mucho más este tramo del año porque se redujo la oferta del campo, que se concentró en junio/julio por la rebaja de la alícuota de retenciones.

“La liquidación agro promedió U$S 60 millones diarios en lo que va de septiembre. La anticipación del flujo por cambios en las retenciones y la incertidumbre electoral juegan un rol fundamental al momento de ofrecer divisas en el actual mercado de cambios”, subrayó la consultora Romano Group.

El riesgo país superó los 900 puntos

Lo que el gobierno no puede manejar es el ánimo de los inversores externos, que se alejaron de los bonos argentinos, generando otra ola de “rojos” en sus cotizaciones. Por ello, el riesgo país quebró los 900 puntos, valor más que nada simbólico porque por encima de los 500 puntos nada le sirve el horizonte financiero del país.

En un informe publicado recientemente, el JP Morgan señalo: “La volatilidad política, y no el agotamiento del programa económico, es la principal fuente de inestabilidad. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la calma en los mercados”.

El resultado de las elecciones del domingo será la primera señal para despejar incógnitas. Más allá de lo que pase en la primera o tercera sección electoral, el foco estará puesto en la cantidad de votos totales, que será usado como testeo de la nacional del 26 de octubre cuando se juega la conformación del Congreso Nacional.