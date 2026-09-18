Quiénes cobran hoy el bono y la asignación por Ropa de Trabajo en Neuquén: montos y sectores alcanzados

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que este 18 de septiembre se abonará la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2026 y también hará efectivo el pago de un bono.

Bono y ropa de trabajo: cuánto y cuándo cobrarán los estatales

De acuerdo al comunicado, el depósito se concretará durante toda la jornada de este viernes. Sobre el monto, el Gobierno precisó que para ropa de trabajo se pagará $311.480 y por el bono se dará $410.000.

Respecto a los beneficiarios, se detalló que la compensación por ropa de trabajo alcanzará al personal encuadrado en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549, además de la Policía provincial. Quedan excluidos los empleados del ISSN y CIPPA (Ley 3373), así como los comprendidos en los Convenios de EPEN y EPAS.

En cuanto al Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, el concepto será percibido por quienes se encontraban activos al momento de firmarse el acuerdo salarial.

Por último, se informó que los importes se acreditarán en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).