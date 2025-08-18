Conformaron el Comité de Seguridad del VMOS y piden sumar a todas las contratistas

Las tareas de construcción del oleoducto ahora están centradas entre Chelforó y la Ruta 23. (Foto archivo: Andrés Maripe)

Con la obra lanzada y avanzando hasta cuatro kilómetros por día, finalmente se concretó oficialmente la formación del Comité Mixto de Seguridad e Higiene del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya implementación se aceleró por una accidente laboral en la zona de Cervantes que le costó la vida a un trabajador.

El comité está formado por los diferentes actores que intervienen en la obra y como primera acción se aprobó el reglamento interno y se definieron las bases para su organización y funcionamiento.

Actualmente el tendido del oleoducto se está realizando en el tramo que va desde el sur del río Negro y la Ruta 23, cerca de Aguada Cecilio.

Además se trabaja tanto en la construcción de tanques en la zona de Allen, donde estará la cabecera de bombeo, y en Punta Colorada, donde habrá al menos cinco tanques de 120.000 metros cúbicos cada uno desde donde se cargará a través de dos monoboyas los buques a unos ocho kilómetros mar adentro.

En total la obra está empleando a más de 1.500 personas.

Los representantes de los actores del VMOS firmando la constitución del comité de seguridad.

El comité fue creado por resolución de la Secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz, con el objetivo de monitorear y supervisar las condiciones laborales en uno de los proyectos productivos más estratégicos del país.

Está integrado por representantes de Uocra y Uecara, la contratista principal UTE Techint-Sacde, las empresas del consorcio VMOS-YPF y funcionarios del organismo laboral provincial.

En representación de la Secretaría de Trabajo participaron el Subsecretario de Fiscalización, Sumarios y Multas, Sergio Ortiz; el Director de Seguridad e Higiene, Juan Sellan; y el Delegado Zonal de Trabajo, Diego Ragazzi.

Durante la reunión, los representantes sindicales y las empresas solicitaron formalmente la incorporación al comité del resto de las contratistas principales que participan en el proyecto VMOS, con el objetivo de ampliar la representatividad y fortalecer el alcance del trabajo conjunto en materia de seguridad e higiene.

Con la aprobación inicial del reglamento, la misión del comité será diseñar y supervisar políticas que garanticen condiciones laborales seguras, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover la formación continua en prevención de riesgos.

Asimismo, se acordó establecer un cronograma de reuniones periódicas para dar seguimiento a la aplicación del reglamento y evaluar su adecuación a las necesidades del proyecto. Estas instancias permitirán ajustar y reforzar las acciones preventivas en función del avance de la obra.

Para la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la conformación y puesta en marcha del comité representan un logro colectivo que refuerza el diálogo y la cooperación entre el Estado, las empresas y los sindicatos, se informó desde el Gobierno de Río Negro. «Estas acciones reflejan el compromiso con la legislación laboral y la decisión de construir entornos de trabajo seguros y dignos para todas y todos», señaló la comunicación oficial.

Cómo funcionará el Comité Mixto del VMOS

Según indicó a finales de julio Sellan, el Comité Mixto tendrá jurisdicción en toda la traza entre Allen y Punta Colorada, incluyendo sectores de obra, campamentos y obradores. El organismo tendrá la potestad de detener actividades en casos de riesgo grave o inminente.

El funcionamiento del Comité Mixto, se precisó desde la Secretaría de Trabajo, no implica que la Secretaría de Trabajo delegue sus funciones de fiscalización.

Al hablar de las posibles sanciones si se detectan irregularidades, el director de Seguridad e Higiene indicó que «nuestra ley provincial tipifica tres tipos de sanciones, aquellas que son consideradas leves, que son netamente de gestión documental formal; y dos tipos de sanciones más que son las definidas como graves y muy grave. Aquellas que sean muy graves son las que nosotros determinamos cuando hay que suspender tareas o sectores, o máquinas o herramientas que no reúnen las condiciones de seguridad que prevé la normativa, y que pueden generar un riesgo para el trabajador».

