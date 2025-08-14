El nuevo récord que alcanzó el Oleoducto Vaca Muerta Sur en Río Negro: más de 4 kilómetros de soldaduras en un día

La obra del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Río Negro batió un récord sudamericano. La construcción sigue con un avance frenético y registró más de 4 kilómetros de soldaduras en un sólo día, según informaron desde UT Techint y SACDE.

Este hito se llevó a cabo gracias a la implementación de equipos de soldadura automática, un tipo de tecnología de clase mundial en la construcción de ductos. Detallaron que su sistema optimiza la «seguridad, la calidad y la productividad».

La soldadura automática se utilizó por primera vez en el 2022, en el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPFPM). Luego también fueron implementados en la construcción de la Reversión del Gasoducto Norte.

En este sentido, en el Oleoducto Vaca Muerta Sur se utiliza para soldaduras en caños de 30 pulgadas de diámetro en campo (76 cm), utilizando tuberías de 24 metros.

En total, el récord consistió en un total de 170 soldaduras en una sola jornada, lo que equivale a más de 4 kilómetros en un día de trabajo.

Cuál fue el anterior récord que alcanzó el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)

Según informó el Gobierno de Río Negro, el tramo Allen–Chelforó había alcanzado un «récord nacional de avance» con 155 costuras soldadas en un solo día, lo que implica tres kilómetros de cañería en una jornada.

La obra fue realizada por más de 1.500 trabajadores de Río Negro y Neuquén y en total ya se completaron los primeros 120 kilómetros.

A la par, también se está ejecutando el segundo tramo de obra entre Chelforó y Punta Colorada, como así también avanza la construcción de la base metálica del gran tanque de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos en la terminal portuaria.

El oleoducto está hecho con caños de 30 pulgadas de diámetro y su traza parte desde Allen, allí bordea el río Negro hasta Chelforó y desde aquí se dirigirá en línea recta hacia Punta Colorada, donde estará dicha terminal para la carga de petróleo.

Se estima que el complejo va a estar operativo para fines del 2026, con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles por día, que se ampliará en 2027 hasta los 550.000 barriles día.