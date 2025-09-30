Corte abrupto en las apps financieras y revuelo en redes: qué dijo el Banco Central sobre la venta de dólar oficial

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, salió esta tarde a desmentir versiones sobre un endurecimiento en el acceso al dólar oficial luego de que dos de las principales billeteras virtuales —Mercado Pago y Cocos Capital— suspendieran de manera sorpresiva la operatoria.

«No hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada, más allá del revuelo en las redes. En términos normativos no cambia nada en lo que tiene que ver con el acceso para personas humanas al mercado de cambios», explicó en una entrevista televisiva, según Infobae.

Qué pasó con las billeteras virtuales

El episodio se generó cuando Banco Industrial (Bind), proveedor de divisas para estas aplicaciones, cortó de forma repentina el servicio que permitía la compra de dólar oficial a través de sus plataformas. «Les cortaron la API de un momento a otro, sin avisar», detallaron fuentes del mercado.

Desde Cocos Capital, su CEO Ariel Sbdar aclaró en la red X: «Si bien a pedido de nuestro proveedor pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre».

En tanto, Bausili remarcó que las billeteras y las Alycs no están autorizadas por el Banco Central a vender dólares. «Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas. Eso está limitado a bancos y casas de cambio. Simplemente se aclaró una interpretación errónea de una normativa», sostuvo.

«No hablamos con Cocos Capital hoy»

El funcionario también se ocupó de desligar al Central de la interrupción directa en estas fintech. «El BCRA lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Nosotros no hablamos con Cocos Capital hoy», subrayó.

Además, recordó que no es la primera vez que surge un malentendido de este tipo. «El otro día, cuando sacamos una normativa para frenar el rulo, también salió un rumor de que se ponía cepo. Nosotros, desde el día uno, eliminamos restricciones cambiarias cada vez que estaban las condiciones dadas, no sumamos ninguna», aclaró.

Dólar oficial, «rulo» y especulaciones políticas

En medio de la tensión cambiaria, el dólar oficial cerró este martes en $1.400 y operadores señalaron ventas oficiales para contener la cotización. Sin embargo, Bausili minimizó el impacto de las maniobras especulativas. «El rulo entre dólar oficial y blue es completamente marginal. No nos afecta», afirmó.

Consultado sobre las versiones de un posible cambio de régimen cambiario tras las elecciones presidenciales, el titular del Central fue categórico: «Niego rotundamente que vaya a cambiar el régimen después de las elecciones«.

Finalmente, relativizó las fluctuaciones del mercado en la jornada: «Son movimientos normales de mercado. No hubo ningún hecho puntual que haya afectado a estas variables», concluyó.