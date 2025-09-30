Una de las billeteras virtuales más populares interrumpe la operatoria de dólar oficial y enciende las alarmas

En medio de la creciente tensión cambiaria, Cocos Capital, una de las billeteras virtuales más importantes del país, suspendió la venta de dólar oficial a sus clientes, generando incertidumbre y cruces de declaraciones con el Banco Central.

El anuncio lo hizo el propio CEO de la empresa, Ariel Sbdar, a través de la red social X, tras la consulta de un usuario que no podía operar: «Nos pidieron apagar», respondió, sin especificar la fuente de la instrucción.

Horas después, Cocos Capital amplió la información ante la consulta de LA NACION: «A las 12.30, el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. No se ha informado el motivo de dicha solicitud».

El banco en cuestión sería el BIND Banco Industrial, que también provee servicios similares a otras billeteras como Mercado Pago.

La aclaración del Banco Central sobre la venta de dólar

El Banco Central (BCRA) respondió de manera contundente. Fuentes de la entidad señalaron que «el dólar oficial se compra a través de bancos y que las billeteras virtuales no operan en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC)«.

La situación se produce apenas días después de que el Gobierno endureciera el cepo cambiario, estableciendo que quienes adquieran dólar oficial queden inhabilitados por 90 días para operar con dólares financieros como el MEP o el Contado con Liquidación.

Con información de Noticias Argentinas