Peso chileno hoy 27 de mayo: cuánto rinde el peso argentino para compras en Chile

Cruzar a Chile durante este otoño de 2026 requiere algo más que preparar el equipaje; la volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar la conversión de la moneda. Este 27 de mayo, las variaciones en las cotizaciones locales y el mercado cambiario abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

En esta guía, analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa cambiaria actual para que puedas maximizar el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 26 de mayo 2026?

Miércoles 27 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,58 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $157.662 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 27 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 27 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 27 de mayo 2026:

$1380 para la compra

$1430 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 27 de mayo 2026:

$1.370 para la compra .

. $1.440 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 27 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 27 mayo de 2026, según el último reporte: