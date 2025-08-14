Cotizaciones del dólar en Neuquén y Río Negro: qué esperar hoy 14 de agosto 2025

Jueves 14 de agosto 2025. El mercado cambiario inicia su actividad hoy, luego de conocerse la inflación de julio y tras una nueva suba de tasas de interés definida por el gobierno de Javier Milei. En este contexto, repasamos cómo abre el dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros: a cuánto cotizan.

Recientemente, tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: Jueves 14 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación arranca su actividad este jueves 14 de agosto 2025 con el dólar a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 14 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1280 1320 Banco Nación 1285 1325 Banco ICBC 1285 1337 Banco BBVA 1290 1330 Banco Supervielle 1297 1337 Banco Ciudad de Bs As 1295 1345 Banco Patagonia 1290 1340 Banco Santander 1295 1335 Banco Galicia Más 1290 1330 Banco Credicoop 1290 1330 Banco Macro 1292 1332 Banco Piano 1285 1335 Banco BPN 1265 1335

En tanto en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad en $1.265 para la compra y $1.335 para la venta.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: Jueves 14 de agosto 2025

El dólar blue abre su actividad este jueves 14 de agosto 2025 cotizando en $1.320 para la compra y en $1.340 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.318,72

Dólar CCL:

Apertura: $1.323,45