Otra vez subió la tasa de los plazos fijos: en qué bancos ofrecen un rendimiento de hasta 44% anual

En la corrida contra el dólar, otra vez distintas entidades bancarias subieron las tasas de los plazos fijos. Por este motivo, se amplió la dispersión entre los distintos bancos y los depositantes podrán encontrar diferencias de 15 puntos porcentuales.

Con estos nuevos valores, hay entidades financieras que ofrecen rendimientos de hasta 44% anual para colocaciones minoristas a 30 días.

Si bien aún no recuperan el atractivo que tenían tiempo atrás con tasas más altas, continúa la tendencia al alza. Hace menos de una semana, los bancos recién habían rozado el techo de los 40 puntos porcentuales y muchas entidades ofrecían hasta un 39% anual para los depósitos a 30, 60 y 90 días.

Qué bancos ofrecen 44% de rendimiento en los plazos fijos

Con el nuevo esquema los siguientes bancos que ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 44% para depósitos a 30 días son: el Banco de la Nación Argentina, el Banco CMF, el Banco de la Provincia de Córdoba, el Banco Mariva, el Banco VOII y el Crédito Regional Compañía Financiera.

Mientras tanto, en los escalafones más bajos se ubican el Banco Santander, el Banco BBVA Argentina y el Banco Dino con un 35% anual; el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con 31%; y el Banco de Formosa, con 30%. El más bajo de todos corresponde al Banco Bica con el 29%.

Fuente: Infobae.

Entre el nivel más bajo y el más alto hay hasta 15 puntos porcentuales de diferencia, dependiendo de la estrategia que adopte el banco, ya sea nacional, provincial o privado.