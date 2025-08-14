A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este jueves 14 de agosto, en la previa del fin de semana largo

Este viernes 15 de agosto es día no laborable. Por lo que varios trabajadores tendrán un fin de semana largo. Como viene ocurriendo motivado por el turismo de compras, se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este jueves 14 de agosto? El detalle de los valores.

Este jueves el peso chileno cotiza a $1,38 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 138.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 95.237 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue y el MEP este viernes 11 de julio

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando compras en el país trasandino por las vacaciones de invierno, estos son los valores al 14 de agosto.

El dólar oficial cotiza a $1.287,63 para la compra y $1.329, 63 para la venta, en las cotizaciones en Neuquén. En tanto, el dólar blue está a $ 1.320 para la compra y $1.347 para la venta.

En Buenos Aires, el dólar oficial está $1289 para la compra y para la venta $1.330,05. En tanto, el Dólar blue está a $1.327 para la compra y $1.354 para la venta. El dólar MEP está $1.318,72 para la venta.

Este jueves comenzó cerrado Pino Hachado, uno de los pasos a Chile

Según indicaron desde Vialidad Nacional, el paso Pino Hachado se encuentra cerrado este jueves 14 de agosto. El motivo se debe a la presencia de hielo sobre la calzada. Además de la intensidad del viento que complica la transitabilidad de la ruta.

El Paso Mamuil Malal (ex-Tromen), al igual que Cardenal Samoré se encuentran habilitados en su horario habitual.