Cuándo inicia el cronograma de pago a estatales en Río Negro: Salud, Educación, Justicia y más

El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago haberes de agosto para empleados públicos. Según detallaron inicia este jueves y se extenderá hasta el sábado. Te contamos día a día cómo es el orden de cobro de haberes.

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 04 de septiembre

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 05 de septiembre

Docentes

Porteros

Sábado 06 de septiembre

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

La nueva paritaria estatal en Río Negro será el próximo 8 de septiembre

La paritaria de la Función Pública será el lunes 8 de septiembre, donde el gobierno provincial retomará la negociación con ATE y UPCN, a partir de la finalización de la pauta junio-agosto. Así se acordó en un encuentro en Buenos Aires entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nación, el rionegrino Rodolfo Aguiar.

Según trascendió, la charla abordó inicialmente la continuidad de la política salarial para los estatales. El último esquema consistió en sumas fijas en el trimestre junio-agosto.

Se acordó que el 8 de septiembre se reunirá el Consejo de la Función Pública, aunque, inicialmente, la semana próxima, habrá encuentros sectoriales.