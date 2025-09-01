Cuándo inicia el cronograma de pago a estatales en Río Negro: Salud, Educación, Justicia y más
El Gobierno de Río Negro oficializó el cronograma de pago de los haberes de agosto. Acá el detalle.
El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago haberes de agosto para empleados públicos. Según detallaron inicia este jueves y se extenderá hasta el sábado. Te contamos día a día cómo es el orden de cobro de haberes.
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:
Jueves 04 de septiembre
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 05 de septiembre
- Docentes
- Porteros
Sábado 06 de septiembre
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
La nueva paritaria estatal en Río Negro será el próximo 8 de septiembre
La paritaria de la Función Pública será el lunes 8 de septiembre, donde el gobierno provincial retomará la negociación con ATE y UPCN, a partir de la finalización de la pauta junio-agosto. Así se acordó en un encuentro en Buenos Aires entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nación, el rionegrino Rodolfo Aguiar.
Según trascendió, la charla abordó inicialmente la continuidad de la política salarial para los estatales. El último esquema consistió en sumas fijas en el trimestre junio-agosto.
Se acordó que el 8 de septiembre se reunirá el Consejo de la Función Pública, aunque, inicialmente, la semana próxima, habrá encuentros sectoriales.
