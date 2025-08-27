Pago de salarios a estatales en Río Negro: el jueves 4 inicia el cronograma de septiembre

El Ejecutivo provincial anunció el cronograma de haberes para empleados públicos de Río Negro. La fecha de inicio será el jueves 4 y se extenderá hasta el sábado 6 de septiembre. Los detalles.

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 04 de septiembre

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 05 de septiembre

Docentes

Porteros

Sábado 06 de septiembre

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

Pago de salarios a estatales de Neuquén: este viernes inicia el cronograma

El Gobierno de Neuquén difundió el cronograma de pago de los salarios para los estatales de Neuquén, correspondientes a los haberes de agosto. Informaron que iniciará este viernes 29 de agosto. El mes pasado, hubo un aumento para la administración pública provincial.

El pago en el último día hábil del mes incluye a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados,

«La fecha de cobro fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria», comunicaron y resaltaron que también alcanza «al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (jubilados, pensionados y retirados)».

Como es costumbre los salarios serán depositados en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).