Inflación de agosto 2025: cuándo se conocerá el dato y qué proyectan las consultoras

Comenzó septiembre 2025 y una de las grandes expectativas está centrada en el dato de inflación de agosto 2025 que difundirá en los próximos días el Indec. La gran incógnita pasa por saber si el Gobierno Nacional podrá mantener la tendencia a la baja. En esta nota te detallamos cuándo se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y qué número proyectan las consultoras.

Inflación de agosto 2025: cuándo se conocerá el dato

Según NA, el Gobierno Nacional confía en que el impacto en la suba de las tasas de interés, que se produjo durante finales de julio y principios de agosto, no tendría un trasladado del todo grande y quedaría acotado hacia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes, que difundirá el Indec durante la segunda semana de septiembre.

En concreto, la inflación de agosto 2025 será publicado por el Indec el próximo miércoles 10 de septiembre 2025 a las 16, horario habitual en el que el organismo divulga sus informes mensuales.

Inflación de agosto 2025: qué proyectan las consultoras

A pesar de la suba que registraron los alimentos en agosto 2025, distintas consultoras prevén una inflación que se ubique entre 2% y 2,2% para el octavo mes del año. Según detalló iProUP, la Fundación Libertad y Progreso, por ejemplo, adelantó que el número será del 1,9%.

Por su parte, para Equilibra el estimado es del 2%. En EcoGo también aseguran que el dato de agosto será mayor que su antecesor y se ubicaría en un 2,1%. Menos optimistas son las proyecciones de Orlando J Ferreres y Asociados (OJF) y PxQ, quienes afirmaron que el alza del mes pasado fue del 2,2%.