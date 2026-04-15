Cuánto hubiera sido la inflación de marzo 2026 si se calculaba con el IPC que fue postergado por el Gobierno

LLa inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero la cifra hubiera sido levemente mayor si se medía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado.

El rubro «Educación» fue el que más tuvo incrementos de valores. «El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna«, dijo ayer Javier Milei cuando se conoció el dato de marzo.

La cifra de inflación de marzo si se usaba el IPC actualizado

La utilización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado todavía no tiene una fecha clara de su implementación, sobre todo tras la salida de Marco Lavagna del Indec.

Ese IPC, da por ejemplo, más relevancia a servicios públicos y el transporte. “Tras haberse compensado en el primer bimestre, las diferencias entre el IPC vigente -ponderadores de la Encuesta de gastos (ENGHo) de 2004/05- y el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) que iba a implementar Indec a partir de enero fue relevante en marzo: la inflación mensual habría sido 3,65%, acumulando 9,7% en el primer trimestre”, expresó la consultora Equilibra, citado por Infobae.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hubiera sido de 3,5%. “El diferencial se debe al sensible incremento de servicios (producto de la quita de subsidios), aunque fue algo más moderado debido al incremento de precios de alimentos (en la comparación ENGHo 2004/5 y 2017/8 hay un trade off entre estos rubros)”, explicó el organismo.

Los rubros con más subas en la inflación de marzo

En la suba de precios de marzo, la división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien el incremento suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Con respecto a las divisones con menor aumento en marzo qudaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Con información de Noticias Argentinas e Infobae