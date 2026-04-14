Milei en el AmCham Summit 2026: “La motosierra no se detiente, vamos a sacar todos los pesos de la calle”

El presidente Javier Milei participa este martes del AmCham Summit 2026, donde brinda un discurso ante empresarios y referentes del sector privado en el que comenzó dejando definiciones contundentes sobre su visión política y la marcha de la economía.

Durante su intervención, el mandatario no ocultó su incomodidad con el último dato inflacionario y utilizó un tono enfático para referirse al tema: “No me gustó el dato de la inflación, me repugna”, expresó al inicio de su exposición.

“Si miran la inflación mayorista viaja en torno al 10 por ciento. Lo único que hay que hacer es tener paciencia. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”

En ese marco, Milei también lanzó una fuerte crítica hacia las prácticas tradicionales de la política. “Detesto las formas de la política tradicional”, sostuvo, en línea con su discurso habitual de confrontación con la dirigencia clásica.

El jefe de Estado también se refirió al contexto político: “Recibimos un fuerte respaldo en las urnas. Le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo. Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, expresó.

Además, el Presidente aseguró que comenzaron a observarse señales de recuperación en la economía. “La demanda de dinero comenzó a crecer. Hoy el Banco Central compró unos 6 mil millones de dólares; si no hubiéramos comprado estos dólares, el tipo de cambio estaría en la zona de 1150”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el país atraviesa un momento de mejora en la actividad: “Estamos en récord de PBI. Empezamos a recomponer el capital de trabajo; cuando esto suceda, Argentina empieza a crecer”. Y agregó una definición que generó repercusiones: “La inflación para adelante se va a derrumbar. Si queremos crecer tenemos que aceptar tener más inflación”.

Milei sobre su gestión: «La motosierra no se detiene»

Por otra parte, ratificó el rumbo de ajuste fiscal que lleva adelante su gestión. “La motosierra no se detiene. Vamos a seguir recortando el gasto público. Los impuestos son un robo”, afirmó.

También hizo referencia a la política monetaria y sostuvo: “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación”. En ese sentido, remarcó que no habrá cambios en la estrategia económica: “No vamos a salir del manual de hacer las cosas”.

Milei expone ante representantes de empresas nucleadas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en un encuentro que reúne a actores clave del mundo económico y financiero. Allí, busca reafirmar el rumbo de su gestión, centrado en el orden macroeconómico y la reducción de la inflación como principal objetivo.

El discurso se da en un contexto marcado por tensiones económicas internas y un escenario internacional desafiante, atravesado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios globales.

Se espera que en los próximos días el Presidente continúe con su agenda internacional, en paralelo a las gestiones del equipo económico en Washington en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.