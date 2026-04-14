Jubilaciones y pensiones: la inflación del 3,4% de INDEC define los nuevos montos para mayo 2026

La publicación de INDEC de este martes 14 de marzo 2026 marcó el rumbo de la seguridad social para mayo 2026. Con una inflación registrada del 3,4% en marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este porcentaje directo sobre los haberes de mayo, siguiendo el esquema de actualización por movilidad del Decreto 274/2024.

Esta normativa busca que las jubilaciones y pensiones no pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios, utilizando el IPC de dos meses atrás como referencia inamovible. Al confirmarse que el indicador del INDEC fue levemente superior al 3% proyectado por el Banco Central, los beneficiarios del sistema previsional percibirán una suba que ajusta los montos de todas las categorías, desde la jubilación mínima hasta las pensiones no contributivas.

INDEC: el impacto del 3,4% de inflación en las jubilaciones y pensiones de mayo 2026

El dato del INDEC activa de forma automática el cálculo de los nuevos haberes que liquidará ANSES. Para las jubilaciones y pensiones, este incremento del 3,4% significa que el haber mínimo pasará de los $380.319,31 actuales a aproximadamente $393.250,16 en mayo 2026.

Si el Gobierno Nacional oficializa la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total de bolsillo para los beneficiarios de la escala mínima de las jubilaciones y pensiones alcanzaría los $463.250,16.

Este ajuste proporcional, basado en la estadística del INDEC, se extiende también a la jubilación máxima, que se elevaría hasta un techo cercano a los $2.646.201, evitando así el achatamiento de la pirámide previsional durante este 2026.

Pensiones No Contributivas: cómo se ajustan tras el dato del INDEC para jubilaciones y pensiones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también experimentan una actualización directa a partir de la cifra informada por el INDEC. Debido a que sus montos están vinculados legalmente al valor de las jubilaciones y pensiones mínimas, el impacto en mayo será el siguiente:

PNC por Invalidez y Vejez : al representar el 70% del haber mínimo, subirán a $275.275,11. Con el bono de ANSES , totalizarían $345.275,11.

: al representar el 70% del haber mínimo, subirán a $275.275,11. Con el , totalizarían $345.275,11. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : equivale al 80% de las jubilaciones y pensiones mínimas, ascendiendo a $314.600,13, lo que sumaría $384.600,13 con el refuerzo estatal.

: equivale al 80% de las jubilaciones y pensiones mínimas, ascendiendo a $314.600,13, lo que sumaría $384.600,13 con el refuerzo estatal. PNC para Madres de Siete Hijos: al ser igual a una mínima, percibirá los mismos $393.250,16 (o $463.250,16 con bono).

Esta trazabilidad asegura que los sectores más vulnerables reciban el mismo porcentaje de recomposición que el INDEC dictaminó para el resto de las jubilaciones y pensiones, garantizando la equidad en la distribución de los recursos de la seguridad social.