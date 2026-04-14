Estatales de Neuquén cobran con aumento: la inflación de marzo arrojó una suba mayor a la esperada

Los trabajadores estatales de Neuquén cobrarán sus salarios a fin de este mes con el primer aumento trimestral del 2026. Según se definió este martes, luego de que se informara la inflación de marzo, el porcentaje alcanzará el 9,13%.

Además, el gobierno de Rolando Figueroa deberá pagar los montos correspondientes a la primera cuota de «ropa de trabajo», según se acordó el año pasado con los gremios.

Los trabajadores estatales de la provincia reciben aumentos automáticos atados a la inflación de cada trimestre con un ponderado del relevamiento de precios que hace Estadística y Censos de Neuquén y el que mide el Indec.

En el caso de ATE y UPCN, en la paritaria que se realizó a fines del 2025, acordaron con el Ejecutivo que las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) regirán para el primer semestre y luego habrá una nueva negociación. Los docentes de ATEN, en cambio, ya establecieron que el esquema seguirá durante todo el año.

En enero, el IPC que midió Indec para todo el país fue de 2,9% mientras que en Neuquén el dato relevado fue menor: 2,6%. En febrero, el organismo nacional publicó nuevamente una variación de precios del 2,9% en el promedio nacional, también por encima del dato en Neuquén, que fue de 2,5%.

El dato de marzo que se conoció este martes reveló un incremento de precios mucho mayor que terminará empujando la suba salarial más de lo esperado. Fue de un 3,4% de suba de precios según el Indec y 3,5% según midió Estadística y Censos de Neuquén.

El gobierno pagará la ropa de trabajo

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el ponderado a aplicar sobre los sueldos de más de 60.000 estatales de la provincia será de 9,13%.

A esto se le sumará el pago de la primera cuota de la suma no remunerativa y no bonificable en carácter de compensación por «ropa de trabajo» que los gremios acordaron con el Ejecutivo en la paritaria. Esta será igual al importe recibido en septiembre de 2025, que fue de 236.558 pesos, actualizado con la inflación del período septiembre-marzo.

La última suba salarial que habían recibido los trabajadores provinciales fue del 7,9%, correspondiente a la inflación acumulada entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado.