Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en marzo 2026: las canastas subieron por debajo de la inflación

Este martes 14 de abril el Indec anunció que la inflación fue del 3,4% en marzo 2026. En este marco, informaron que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 2,2%, mientras que la

de la Canasta Básica Total (CBT) fue de 2,6%. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

En lo que va del año, la CBA -que marca la línea de la indigencia- registró un incremento del 11,8%. Por su parte, la CBT -línea de la pobreza- tuvo una suba del 9,6%.

Para que un adulto no sea indigente requirió $212.949 en marzo, y para superar la línea de la pobreza necesitó $464.228.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.434.464 para estar por encima de la línea de la pobreza. En marzo del 2025, este mismo grupo demandó $1.100.266,99.

Ambas canastas desaceleraron el ritmo inflacionario que venían reportando en lo que va del 2026, luego de que a principio de año hayan llegado a registrar subas de hasta 5,8%.

Fuente: Indec.

Qué fue lo que más subió en marzo

El Insituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó que la inflación fue del 3,4% y de forma interanual dio 32,6%.

La inflación rompió por primera vez en el año el techo del 3%, luego de haber dado 2,9% tanto en enero como en febrero. El acumulado del año se situó en 9,4%.

A nivel de rubros, Educación encabezó los aumentos con un salto del 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo. Le siguieron Transporte con 4,1%; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con 3,7%; y Restaurantes y hoteles junto con Recreación y cultura, ambos con subas del 3,4%, en línea con el promedio general.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 3,4% y fueron la división de mayor incidencia en varias regiones, especialmente por las subas en carnes y derivados. También se destacaron aumentos en Prendas de vestir y calzado (3,1%) y Comunicación (2,9%), mientras que Salud avanzó un 2,6%.

Por el contrario, las menores variaciones del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).