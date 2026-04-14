Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en marzo 2026: las canastas subieron por debajo de la inflación
La composición de las canastas registraron una abrupta caída con respecto al inicio del año.
Este martes 14 de abril el Indec anunció que la inflación fue del 3,4% en marzo 2026. En este marco, informaron que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 2,2%, mientras que la
de la Canasta Básica Total (CBT) fue de 2,6%. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.
En lo que va del año, la CBA -que marca la línea de la indigencia- registró un incremento del 11,8%. Por su parte, la CBT -línea de la pobreza- tuvo una suba del 9,6%.
Para que un adulto no sea indigente requirió $212.949 en marzo, y para superar la línea de la pobreza necesitó $464.228.
Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.434.464 para estar por encima de la línea de la pobreza. En marzo del 2025, este mismo grupo demandó $1.100.266,99.
Ambas canastas desaceleraron el ritmo inflacionario que venían reportando en lo que va del 2026, luego de que a principio de año hayan llegado a registrar subas de hasta 5,8%.
Qué fue lo que más subió en marzo
El Insituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó que la inflación fue del 3,4% y de forma interanual dio 32,6%.
La inflación rompió por primera vez en el año el techo del 3%, luego de haber dado 2,9% tanto en enero como en febrero. El acumulado del año se situó en 9,4%.
A nivel de rubros, Educación encabezó los aumentos con un salto del 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo. Le siguieron Transporte con 4,1%; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con 3,7%; y Restaurantes y hoteles junto con Recreación y cultura, ambos con subas del 3,4%, en línea con el promedio general.
En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 3,4% y fueron la división de mayor incidencia en varias regiones, especialmente por las subas en carnes y derivados. También se destacaron aumentos en Prendas de vestir y calzado (3,1%) y Comunicación (2,9%), mientras que Salud avanzó un 2,6%.
Por el contrario, las menores variaciones del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).
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