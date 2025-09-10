Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto: la Canasta Básica subió menos que la inflación

Este miércoles el INDEC informó que la inflación de agosto fue de 1,9%. De la misma forma, reveló cuánto varió la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el último mes. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

Según indicó el informe técnico del INDEC, cuyos resultados salen de los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA), una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.160.780 para no ser pobre.

Con respecto a la Canasta Básica Alimentaria, también subió 1% y un adulto requirió $168.456 para superar la línea de la indigencia durante agosto.

«La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 15,8% y 13,3%, respectivamente, y ambas registraron variaciones interanuales del 23,5%«, señalaron.

Fuente: INDEC.

Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (1,9%) y quedaron por debajo en la medición interanual (33,6%).

Inflación: fue del 1,9% en agosto y acumula 19,5% en los últimos ocho meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9% en agosto, manteniendo la misma variación registrada en julio. Con estos números, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2025 alcanza 19,5%, mientras que la variación interanual llega a 33,6%.

A pesar de la reciente volatilidad cambiaria, el informe indica que los aumentos en el dólar tuvieron un impacto limitado sobre los precios al consumidor, debido principalmente a la baja actividad del consumo, que dificulta trasladar los mayores costos a los productos en góndola.

La inflación nacional informada por el INDEC supera en algunas décimas la estimada por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que había registrado un aumento de 1,6% en agosto, frente al 2,5% de julio.

Uno por uno, la inflación en agosto en cada rubro