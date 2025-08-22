Cuánto pagan los principales bancos si depositás $300 mil en un plazo fijo: la tasa de interés rozó el 50%

En un comunicado oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó, con un cuadro comparativo, las tasas de interés para depósitos en pesos en plazos fijos a 30 días. El dato difundido muestra cómo impactaron las medidas de encajes más estrictos aplicadas a las distintas entidades bancarias.

El mensaje se publicó el pasado 20 de agosto, en el que se detalló que algunos bancos ofrecieron plazos fijos con tasas de hasta 48,5% anual.

Este tipo de valores están muy por encima de la inflación proyectada para este 2025. Por ejemplo, el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que este año oscilaría entre el 20% y 25%.

Por este motivo, los depósitos a plazo fijo presentaron un rendimiento real positivo frente a los precios, en medio de una estrategia de contracción de liquidez para absorber pesos del mercado y evitar una corrida del dólar.

Así quedaron las tasas de los principales bancos estatales y privados del país

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) : 46,3%.

: 46,3%. Banco de Galicia y Buenos Aires : 45%.

: 45%. Banco Macro : 45%.

: 45%. Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 44%.

: 44%. Banco de la Nación Argentina : 44%.

: 44%. Banco BBVA Argentina : 43%.

: 43%. Banco de la Provincia de Buenos Aires : 43%.

: 43%. Banco Santander Argentina : 38%.

: 38%. Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%.

Las tasas de los bancos con oferta online para no clientes

Banco CMF : 50%

: 50% Banco Meridian : 49%

: 49% Banco Hipotecario : 48,5%

: 48,5% Banco de la Provincia de Córdoba : 48,5%

: 48,5% Reba Compañía Financiera : 48%

: 48% Banco Voii : 48%

: 48% Banco del Sol : 47%

: 47% Banco de Corrientes : 46%

: 46% Crédito Regional Compañía Financiera : 46%

: 46% Banco Mariva : 46%

: 46% Banco Provincia de Tierra del Fuego : 46%

: 46% Banco Bica : 45%

: 45% Banco Comafi : 45%

: 45% Bibank : 42%

: 42% Banco del Chubut : 39,5%

: 39,5% Banco Dino : 38%

: 38% Banco Julio : 38%

: 38% Banco de Formosa : 32%

: 32% Banco Masventas: 25%

Cuánto gano si deposito $300 mil en un plazo fijo a 30 días

Según informó Infobae, en el Banco Nación, la suma final sube a $310.879,12, mientras que en Santander el total terminó en $309.395,60. Galicia y Macro, con una tasa de 45%, dieron como resultado $311.126,37.

El Banco Provincia dio un resultado de $310.631,87, similar al de BBVA, con tasas de 43%. Por su parte, el Credicoop dio $310.879,12, mientras que el ICBC alcanzó $311.447,80.

Por último, en el Banco Ciudad, el cual cuenta con la tasa más baja entre los grandes, la colocación resultó en $308.653,85.