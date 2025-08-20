El INDEC informó que la actividad económica cayó 0,7% en junio y sumó su segundo mes en rojo

Entre los sectores con mayor crecimiento aparecen la intermediación financiera y el comercio, Foto: archivo.

Tal como lo adelantaban las mediciones privadas, la economía atraviesa un período de estancamiento, ahora confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo difundió este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio, que mostró un dato que enciende una luz de alarma: la actividad cayó 0,7% frente a mayo, según la medición desestacionalizada.

Si se compara con junio de 2024 se observa un repunte de 6,4%, que se explica en gran parte por una depreciada base de comparación.

La caída de 0,7% respecto al mes anterior profundiza el retroceso de 0,2% de mayo contra abril. Además fue la cuarta medición intermensual en rojo del semestre.

Se trata de una señal clara de que, pese al repunte interanual, la economía muestra tropiezos en su ritmo mes a mes, sobre todo por los vaivenes de la política financiera del Gobierno.

La serie desestacionalizada es la que usan los analistas para seguir la coyuntura con lupa, porque deja de lado los movimientos previsibles de cada estación del año. Y ahí está el punto: el retroceso de junio, aunque leve, marca un freno en la comparación directa con el mes previo.

La contracara es que la tendencia-ciclo, un indicador más suavizado que elimina las oscilaciones cortas, avanzó 0,3% en el mismo período. Ese movimiento sugiere que, mirando la foto de más largo plazo, la economía sigue en terreno positivo.

Pero la señal del mes a mes funciona como alerta temprana ya que puede anticipar cambios en la velocidad de la recuperación.

Si se toma el acumulado del semestre se observa un alza de 6,2%. Este incremento se irá moderando en los próximos meses, dado que se comparará contra bases más altas.

Qué actividades crecieron y cuáles cayeron

Entre los sectores con mayor crecimiento, aparecen la intermediación financiera y el comercio, que lideraron con saltos de 28,7% y 11,5%, respectivamente. El empuje anual, sin embargo, no alcanza a tapar la señal de desaceleración que deja la variación mensual.

Un dato interesante a seguir es que la construcción mostró una recuperación del 10% en la comparación interanual.

La contracara la mostró la pesca, con una caída del 74%, seguida por el gasto de la “Administración Pública y Defensa”, y “Otras actividades de servicios comunitarios y sociales”.

El INDEC no detalla qué sectores explican el retroceso desestacionalizado, ya que ese dato se informa sólo en forma agregada. Por eso, el análisis del 0,7% negativo queda limitado a la visión macro. Un bache en medio de un recorrido que, por ahora, mantiene el rumbo ascendente en la mirada más estructural.

En definitiva, el EMAE de junio deja un mensaje doble. Por un lado, la comparación anual sigue mostrando una economía en expansión. Por el otro, la caída frente a mayo obliga a no perder de vista que el proceso no está exento de altibajos.

Por el momento, las proyecciones siguen marcando que la economía crecerá 5% en 2025, pero los datos de julio, más el apretón monetario de agosto que disparó las tasas y frenará en crédito, pueden mellar la expansión.

De todas formas, con los datos a la fecha el resultado final sería de un recorte de medio punto.