Cumbre clave con el Banco Mundial por la garantía de US$2.000 millones: el anuncio de Caputo sobre la tasa de interés

El Banco Mundial aprobó este martes 16 un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina. No se trata de un préstamo tradicional para obras, sino de una red de contención institucional diseñada para un momento bisagra: el año electoral 2027. Durante esta jornada, el gobierno mantuvo una serie de encuentros claves para esta garantía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en sus redes sociales una foto con la vicepresidente del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y su equipo, para ultimar detalles del refinanciamiento anunciado por el organismo.

«La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos«, precisó el titular de Hacienda.

De la cumbre también participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza, el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el Director Ejecutivo por Argentina en el Banco Mundial, Daniel Pierini.

Asimismo, Caputo agradeció tras la reunión al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y al director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto.

Milei recibirá en Olivos a referentes del Banco Mundial

El presidente Javier Milei recibirá esta tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tendrá lugar desde las 17 y allí se hablará del reciente financiamineto del BM para la Argentina tendiente a «crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica», según se indicó.