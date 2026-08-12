PSG venció 2-1 al Aston Villa y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG se impuso a Aston Villa por 2 a 1 y se alzó con la Supercopa de Europa por segundo año consecutivo. En Salzburgo, en un duelo que enfrentó al ganador de la Champions League con el campeón de la Europa League, el conjunto parisino consiguió así el primer gran título continental de la temporada.

Con los goles de Kvaratskhelia y Desiré Doué, los ganadores absolutos del fútbol de Francia, lograron su quinto título internacional en dos años, siempre bajo las órdenes de Luis Enrique.

Con el correr de los minutos, el duelo ganó en intensidad y emociones. El conjunto inglés avisó con un disparo de media distancia de Kamara que pasó rozando el palo de Safonov, y poco después deleitó con una gran acción individual de Buendía, quien dejó un vistoso caño sobre Neves y un taco para habilitar a su compañero.

Los goles de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa

Sin embargo, el golpe sobre la mesa lo dio el campeón francés. A los veintiún minutos, tras una asistencia precisa de Doué, Kvaratskhelia apareció en el área pequeña para firmar un golazo imparable con un potente remate, rompiendo la paridad y desatando la euforia parisina.

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ ZAPATAZO!! Khvicha Kvaratskhelia hizo su jugada típica y sacó un derechazo TOP para vencer a Marco Bizot y marcar el primero de PSG ante Aston Villa en la Supercopa.



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Lejos de venirse abajo, el equipo dirigido por Unai Emery reaccionó con carácter en la recta final de la primera mitad. El joven Madjo se convirtió en el principal dolor de cabeza para la defensa del PSG: primero avisó con un cabezazo desviado, luego probó con un tiro cruzado que rozó el poste y obligó a intervenir a la zaga.

Los ingleses elevaron la presión y comenzaron a acorralar a su rival, forzando errores en la salida desde el fondo.

Cuando el reloj marcaba el cierre del tiempo reglamentario, el juvenil de diecisiete años tuvo su merecido premio y sentenció el uno a uno con una definición certera, sellando un primer tiempo vibrante que deja la gran final totalmente abierta para la etapa complementaria.

¡HAY PARTIDO EN AUSTRIA! McGinn sacó un gran centro y Brian Madjo definió a la perfección para el 1-1 de Aston Villa ante PSG.



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En la segunda parte, Desiré Doué, luego de la revisión del VAR, estiró la ventaja nuevamente para el equipo parisino.

¡CLARO, DESIRÉ! DOUÉ picó solo en velocidad y, tras un gran pase de Dembélé, marcó el 2-1 de PSG sobre Aston Villa en la Supercopa de Europa. El tanto se revisó y se convalidó.



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Tras un preciso pase filtrado de Dembélé a la espalda de la zaga, Doué quedó mano a mano con Bizot y definió con categoría para desatar el grito sagrado.

Aunque el asistente levantó la bandera invalidando la acción por fuera de juego, el VAR intervino de manera milimétrica para revisar la jugada y terminar concediendo el tanto, convalidando el dos a uno que volvía a poner arriba al campeón francés.

El Aston Villa se volcó al ataque en la recta final con más empuje que ideas, encontrando a una defensa parisina bien parada y a un Nuno Mendes que terminó extenuado sobre el césped.

Tras resistir los últimos embestidos del conjunto inglés, el pitazo final decretó la victoria por dos a uno y consagró al PSG como el nuevo campeón de la Supercopa de Europa.