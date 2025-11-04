ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

CyberMonday 2025: moda barata y celulares con hasta 50% de descuento, cómo comprar para ahorrar más

El fenómeno movimiento de descuentos ya está disponible del 3 al 5 de noviembre.

Redacción

Por Redacción

Ya comenzó el Cyber Monday 2025 donde los usuarios tendrán la oportunidad de conseguir distintos productos con descuentos en ropa, calzado y accesorios por tiempo limitado. Los compradores podrán acceder a ofertas para renovar su placard o dispositivos electrónicos.

El evento de comercio electrónico, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne a las principales tiendas online del país para facilitar el acceso a productos para los usuarios de distintas plataformas.

Descuentos de hasta el 50% y opciones de pagos en 6, 9, 12 y 24 cuotas sin interés son las principales tentativas de las marcas para sus compradores.

Con origen en Estados Unidos a partir de una extensión del «Black Friday», se popularizó con prioridad en la venta digital de productos. Con el pasar del tiempo llegó a la Argentina con la regulación de CACE

Cyber Monday: cómo aprovechar las mejores ofertas en Celulares

La principal búsqueda y demanda es de celulares y dispositivos móviles. Para aprovechar y buscar en lugares con mayores descuentos, lidera Frávega con hasta 31% de descuento en sus productos.  En el mismo sentido se ubican Cetrogar, Naldo, Diggit, Casa del Audio, On City y Coppel, ofreciendo la financiación con bancos aliados y planes de hasta 18 cuotas fijas.

Otra de las principales opciones es Mercado Libre, con su cantidad innumerable de opciones de productos publicados a lo largo del país. En años anteriores contó con ofertas de hasta 35% de descuento, sumado a distintos beneficios en su pago a través de Mercado Pago.

Distintas marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y demás ofrecen a sus usuarios distintos planes de datos, a su vez cuentan con descuentos en productos y envíos gratis para nuevos compradores.

Cyber Monday en indumentaria: dónde buscar las mejores opciones para renovar tu vestidor

Para la indumentaria se destacan las principales marcas a nivel mundial. Ya sea para calzado, ropa deportiva o ropa en general, hay miles de opciones para vestir con descuentos exclusivos.

Para poder indagar en las ofertas, se puede navegar a través del sitio web de Cyber Monday.

El sitio web cuenta con filtro de búsqueda para una mayor comodidad del usuario. Ahí se puede revisar los precios y comparar entre distintas tiendas para corroborar que el descuento sea real.

Es recomendable agregar los productos preferidos a la «lista de deseos», y contar con un presupuesto máximo antes de efectuar la compra. La opción de revisar los precios de los productos elegidos ayudará a los compradores a no superar su presupuesto y evitar en gastos innecesarios.


Temas

Cyber Monday

Indumentaria

Moda

tecnologia

Ya comenzó el Cyber Monday 2025 donde los usuarios tendrán la oportunidad de conseguir distintos productos con descuentos en ropa, calzado y accesorios por tiempo limitado. Los compradores podrán acceder a ofertas para renovar su placard o dispositivos electrónicos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios