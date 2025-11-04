CyberMonday 2025: moda barata y celulares con hasta 50% de descuento, cómo comprar para ahorrar más

Ya comenzó el Cyber Monday 2025 donde los usuarios tendrán la oportunidad de conseguir distintos productos con descuentos en ropa, calzado y accesorios por tiempo limitado. Los compradores podrán acceder a ofertas para renovar su placard o dispositivos electrónicos.

El evento de comercio electrónico, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne a las principales tiendas online del país para facilitar el acceso a productos para los usuarios de distintas plataformas.

Descuentos de hasta el 50% y opciones de pagos en 6, 9, 12 y 24 cuotas sin interés son las principales tentativas de las marcas para sus compradores.

Con origen en Estados Unidos a partir de una extensión del «Black Friday», se popularizó con prioridad en la venta digital de productos. Con el pasar del tiempo llegó a la Argentina con la regulación de CACE

Cyber Monday: cómo aprovechar las mejores ofertas en Celulares

La principal búsqueda y demanda es de celulares y dispositivos móviles. Para aprovechar y buscar en lugares con mayores descuentos, lidera Frávega con hasta 31% de descuento en sus productos. En el mismo sentido se ubican Cetrogar, Naldo, Diggit, Casa del Audio, On City y Coppel, ofreciendo la financiación con bancos aliados y planes de hasta 18 cuotas fijas.

Otra de las principales opciones es Mercado Libre, con su cantidad innumerable de opciones de productos publicados a lo largo del país. En años anteriores contó con ofertas de hasta 35% de descuento, sumado a distintos beneficios en su pago a través de Mercado Pago.

Distintas marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y demás ofrecen a sus usuarios distintos planes de datos, a su vez cuentan con descuentos en productos y envíos gratis para nuevos compradores.

Cyber Monday en indumentaria: dónde buscar las mejores opciones para renovar tu vestidor

Para la indumentaria se destacan las principales marcas a nivel mundial. Ya sea para calzado, ropa deportiva o ropa en general, hay miles de opciones para vestir con descuentos exclusivos.

Para poder indagar en las ofertas, se puede navegar a través del sitio web de Cyber Monday.

El sitio web cuenta con filtro de búsqueda para una mayor comodidad del usuario. Ahí se puede revisar los precios y comparar entre distintas tiendas para corroborar que el descuento sea real.

Es recomendable agregar los productos preferidos a la «lista de deseos», y contar con un presupuesto máximo antes de efectuar la compra. La opción de revisar los precios de los productos elegidos ayudará a los compradores a no superar su presupuesto y evitar en gastos innecesarios.