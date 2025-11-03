Viajá más barato y en cuotas: el Cyber Monday explota con ofertas para la Patagonia y destinos soñados

El Cyber Monday se consolida como una fecha clave para el sector turístico, con una fuerte ola de descuentos que alcanzan hasta el 55% en diversos servicios. Las promociones abarcan desde pasajes de micro y aéreos hasta paquetes completos y asistencia al viajero, con atractivas opciones de financiación en cuotas, muchas de ellas sin interés.

Entre las ofertas más resonantes, se destacan los pasajes de micro a la mitad de precio. La empresa Unibus, por ejemplo, promociona trayectos desde Mendoza a Bariloche y Neuquén con un 50% de descuento, además de la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés.

Esta iniciativa busca incentivar el turismo interno hacia destinos clave de la Patagonia.

La oportunidad de viajar al exterior también se presenta con precios significativamente reducidos. Plataformas como Turismocity ofrecen vuelos a Punta Cana por 475 dólares y a Aruba por 479 dólares. Asimismo, Travel Services promociona cruceros a Brasil para la temporada de verano con un 40% de descuento, a un precio de 939.330 pesos.

Cyber Monday: descuentos en asistencia al viajero y paquetes

La seguridad en los viajes también forma parte de las promociones. Compañías de asistencia al viajero como PAX Assistance, ASSIST 365, Europ Assistance, CORIS y Assist Card presentan descuentos de hasta el 55% en coberturas nacionales e internacionales.

Estas ofertas incluyen financiación en 6 o 12 cuotas sin interés, brindando tranquilidad a los viajeros.

En cuanto a paquetes turísticos, la oferta es variada y se adapta a distintos presupuestos. Se pueden encontrar opciones con vuelo y hotel a Mendoza con un 55% de rebaja, a un valor de 314.234 pesos. También existen alternativas para destinos más lejanos, como viajes a Italia o paquetes a Europa con todos los servicios incluidos.

El Cyber Monday también potencia el turismo nacional con vuelos baratos a diversas provincias. Entre los destinos más elegidos se encuentran Cataratas de Iguazú, Tucumán, Salta, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ushuaia. Muchas de estas ofertas incluyen 12 cuotas sin interés y envío gratis de los pasajes.

Para quienes buscan aventuras más locales, Kahuak Turismo propone una «Aventura en Potrerillos» con un 20% de descuento y tres cuotas sin interés.

Además, las ofertas se extienden a alojamientos, con hoteles en Bariloche con un 17% de descuento, y alquiler de autos en Mendoza con un 10% de rebaja.