Damian Di Pace: “Este contexto de tasas de interés se torna inviable para las pymes”

Con la presencia de unos 200 empresarios y CEOs de las principales empresas de la región, se realizó esta semana la Jornada COMEX Norpatagónica 2025. El evento fue organizado por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), y tuvo entre sus disertantes al doctor en economía Damian Di Pace. En diálogo con RÍO NEGRO, el especialista brindó su mirada sobre el escenario macro que atraviesa la Argentina previo a las elecciones.

P: ¿Cómo avizora el plan de estabilización luego de octubre?

R: Lo que muchos se preguntan es ¿esto es transitorio o es permanente? Hay dos respuestas a eso. Es transitorio si hay una mirada por parte del mercado respecto de las potenciales reformas futuras que necesita Argentina. Y se empieza a complicar si efectivamente eso no se da. La apuesta futura del gobierno es ‘este riesgo país, esta sobretasa que tiene que pagar Argentina y una pyme para endeudarse en el mercado, se da básicamente por el riesgo que implica la incertidumbre electoral’. Yo coincido, pero si leo la otra Biblia, el mercado te diría ‘si hubieses acumulado reservas no tendrías tanto riesgo, porque yo veo que podés pagar la deuda’. Entonces, ahí la lectura es, si se da un resultado favorable para el gobierno, que es tener un consenso mayor en el Congreso de la Nación respecto de las reformas, el riesgo país va a bajar, Argentina va a poder rollear su deuda, y el tema monetario va a dejar de ser un problema en el tiempo. Llega muy complicado a octubre, básicamente por este cambio de política monetaria que no salió bien.

P: ¿Qué razón le encuentra a ese cambio de política monetaria?

R: Fue una cuestión de timing, es lo que interpreto porque no tengo información. Como el tipo de cambio estaba planchado en ese momento, parecía más propenso a perforar los $1.200 que a subir a $1.400, evaluaron como todavía lejano del proceso eleccionario, y pensaron ‘si vamos a hacer este cambio de pasar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIS) a otro tipo de letras para no tener estos vencimientos que nos generan mayor costo, lo tennemos que hacer ahora, porque después no vamos a poder’. En efecto, siempre en un contexto eleccionario se presenta esta dificultad de que si quedan pesos, van al dólar y no a la letra. Fue autoinfligido el daño porque parte de ese excedente de pesos fue al dólar y se adelantó el proceso que ellos querían evitar que se dé en contexto eleccionario. No salió bien esa jugada. Luego viene el sobrecosto de convalidar tasas altas para evitar la continuidad de ese proceso.

P: ¿Por qué cree que el paso a precios del salto en el dólar es menor a otras ocasiones?

R: Porque creció la demanda de pesos. Incluso a $1.385 nadie al otro día fue corriendo al supermercado a comprar a lo loco porque quería desprenderse del peso. Al contrario, no se pudieron convalidar los precios mayoristas y minoristas porque tenés una demanda de pesos que dice ‘pará, yo no estoy desesperado ahora, no veo como a fines de 2023 un proceso donde el tipo de cambio se vaya a la luna, a $3.000 o $4.000’. Para tomar dimensión, diría que en mayo-junio del año pasado estábamos más complicados de ahora. Aquel tipo de cambio que saltó hasta $1.475, a precios de hoy sería un tipo de cambio de $1.900. Entonces en aquel momento estuvimos más complicados que ahora.

P: ¿Ese manejo de las variables no contradice la idea de tipo de cambio y tasas endógenas?

R: En los manuales y en la teoría, sí. Pero hay contexto electoral. El dato que necesita el oficialismo es que la gente vea que no aumenta la leche. No el dólar. En un país con 40% de pobreza, el ‘índice leche’ mata al ‘índice Frankiln’.

P: Diego Giacomini, ex socio del presidente Milei, señala que los agregados monetarios siguen creciendo ¿Qué opina de eso?

R: Que Diego tiene razón, porque la base monetaria no crece, pero los remunerados sí. Y eso tiene mucho que ver respecto a qué pasa con la demanda futura del dinero. Si Argentina va a un proceso de crecimiento y absorbe esa demanda, o si Argentina logra salir a tomar deuda en el mercado, no va a ser difícil a futuro. Hoy estas generando este tipo de colocaciones en pesos. Si salís a tomar deuda en el mercado, de inmediato cambia la composición de esa deuda. Se puede tomar deuda en dólares, e ir limpiando esos pasivos. Aún así, creo que está bien tener un Diego Giacomini que te haga ver con una lente no tan positiva, sino reactiva frente a una situación real.

P: ¿Cómo evalúa la decisión de subir los encajes al 50%?

R: No lo entiendo. Porque además, ponerle fecha a la medida hasta el 28 de noviembre… Estamos cortando el pan dulce. No llega una pyme a pagar ese nivel de tasa por la escasez de pesos en el mercado que los bancos tienen que salir a buscar. Si soy un empresario neuquino y tengo que convalidar una tasa del 73% con variación de precios por una situación de mucha intensidad competitiva y disciplinamiento de precios, con falta de moneda, tasa alta y tensión competitiva por incremento de importaciones, estoy totalmente desacoplado. Tengo un endeudamiento regresivo enorme. Mi flujo de ingresos futuro va a estar muy por debajo de esa tasa que estoy convalidando, porque mis precios van al 20% y la tasa está al 73%. Es inviable.

P: Dado el escenario ¿Qué alternativa tiene una pyme?

R: Conociendo mucho al sector, porque asesoro pymes, veo tres caminos posibles. Uno, es que las PyMEs vuelvan a sacar el canuto. O sea, que se vuelva mejor negocio vender el dólar que financiarse a esa tasa. Si yo tengo expectativa del techo de banda en $1.500, el dólar lo puedo recomponer, pero esa tasa no la puedo pagar. Entonces prefiero vender el canuto que financiarme esa tasa. Otro caso es la pyme que no tiene guardado el billete. En ese caso la opción es mal vender stock. Si tengo este stock de refugio, convalido este disciplinamiento de precios, la demanda no me acompaña, bajo precio. Por lo cual tengo un problema para pagarle al proveedor del futuro, porque estoy convalidando un precio bajo y me estoy comiendo el capital de trabajo. La tercera opción es salir a buscar financiamiento al mercado ¿a estas tasas? Todos los caminos conducen a una situación complicada con este nivel de tasa.

P: Uno de los cuellos de botella para salir al mundo es la logística ¿Es posible cambiar la infraestructura sin el Estado?

R: No. Pero ahí hay dos realidades. Hay infraestructura provincial e infraestructura nacional. Neuquén es un oasis en el desierto, porque tiene una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. La ventaja comparativa es que tiene el recurso natural y el que tiene el recurso natural se fortalece respecto al resto de las provincias. Y la competitiva es que Neuquén no necesita estimular como provincia el crédito, porque tengo la vaca atada. Si yo fuera Neuquén, no le levanto el teléfono a Milei para hacer infraestructura. Voy al mercado, tengo mis rutas provinciales y arranco ya. O sea, no podés esperar a que el sector público nacional te devuelva en esto, porque lo necesitas ya.

P: ¿Y las provincias que no tienen el recurso?

R: Ahí ya es diferente, porque venimos con un deterioro de infraestructura muy grande. Los datos indican que aún en los países donde hay mayor protagonismo de los privados, la participación del sector privado sobre la obra pública nacional no llega al 20%. Y no hablo de Chile sino de Gran Bretaña. Hay dos situaciones que Argentina debe definir. Una es la matriz estratégica de desarrollo. Se acaban de licitar miles y miles de kilómetros de ruta. ¿Qué pasa ahí donde el privado no llega? ¿Qué queda? ¿La ruta rota? La otra, es que licitar esas rutas con la actual incertidumbre electoral, tampoco es sencillo. Por ejemplo hay una ruta en el Chaco que atraviesa la provincia y llega hasta Chile. El peaje en esa ruta cuando pasa un camión vale $1.000 porque un fallo judicial no le permite al concesionario aumentar. Resultado, no hay reinversión sobre la ruta y los ejes de los camiones se rompen permanentemente. Qué privado va a invertir a riesgo de encontrar en el corto plazo un oficialismo no benevolente con ese sector privado, y que luego un fallo judicial cambie las condiciones de esa inversión.

P: Otra encerrona ¿Cómo se exporta con rutas cada vez más rotas?

R: Me parece que el sector público va a tener que de alguna manera participar de la ejecución de obra pública de infraestructura en puertos, rutas y ferrocarriles. Quizá sea endeudándose con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, pero efectivamente hay lugares donde es inviable que sólo exista participación privada.

Perfil

Damian Di Pace es licenciado en comunicación Social (UBA), magíster en Marketing Estratégico (UCES), y doctor en Economía (Atlantic International University, EE.UU.).

Es periodista especializado en economía con participación en medios de comunicación nacionales como Infobae, La Nación, LN+, TN y Rock&Pop.

Es director de la consultora Focus Market, desde la cual asesora a empresas y organismos públicos en los campos de Comercio, Marketing y Economía.

Autor de libros como “El futuro del comercio minorista en Argentina” (Eudeba, 2012), “Marketing extraordinario” (Eudeba, 2016) o “Economía pyme” (Eudeba, 2018), y acaba de lanzar el streaming “Economía de Quincho”.