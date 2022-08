Dapena: “Las medidas de Massa no buscan que la situación mejore, sino que no empeore”

Con el nuevo equipo económico en funciones, el interrogante es hasta qué punto se logrará torcer el rumbo y redireccionar la economía rumbo al crecimiento y la baja de la inflación. Al respecto dialogó con PULSO el economista de la Universidad del CEMA, José Dapena quien consideró que las dificultades de la economía radican en el deterioro de las expectativas.

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal problema a resolver?

RESPUESTA: El gran problema que tiene Argentina es la falta de credibilidad. Si uno mira los datos, la situación macro no es demasiado diferente a la que enfrentan otros países. La relación Deuda/PBI no es significativa y la mitad de esa deuda está en manos de organismos del Estado. Tiene además un acuerdo vigente con el FMI que devenga una tasa de interés que no es demasiado alta. Es una situación manejable. Dicho eso, el problema es de credibilidad. No nos prestan porque el Estado tiene un déficit fiscal grande. Desde mi punto de vista los dos grandes errores de política fiscal fueron la colocación de letras intransferibles al Banco Central en 2007 para pagarle al FMI, y una política energética muy errática. En un contexto global difícil, esta ecuación con déficit fiscal y escases de divisas, hace que el mundo no le preste a la Argentina de forma voluntaria.

P: ¿Es posible que se desate una crisis mayor?

R: Ya hemos atravesado una crisis, quizá sin darnos cuenta. Veníamos de unos cuantos años con inflación al 30% y vamos rumbo a un fin de año con una inflación cercana al 80%. La crisis ya existe y está sucediendo. Lo vemos en la brecha cambiaria, en el riesgo país y en el nivel de déficit fiscal.

P: ¿Puede cambiar algo con la asunción de Massa?

R: Estos cambios no buscan que la situación mejore, sino que procuran que no empeore. Desde el punto de vista político se pretende el mejor resultado posible de cara a 2023. Para eso es necesario que la economía no se deteriore aun mas. Podría resolverse con muy poco, pero no están dadas las condiciones para que políticamente eso suceda con quienes están a cargo de la economía en este momento. Si las decisiones se toman por miedo, entonces serán simplemente maquillaje buscando que las cosas no empeoren.

P: ¿Hay un giro en la mirada ideológica del kirchnerismo?

R: Cuando uno comienza a escuchar que quizá el ajuste no es tan malo, que tal vez los exportadores tampoco son tan malos y tenemos que pensar como los ayudamos a liquidar, quizá tenemos que hablar con inversores internacionales para que nos presten dinero, todo eso implica un giro de 180º respecto a cierto discurso político. La pregunta es a qué se debe ese cambio. Yo creo que se debe al miedo por lo que pueda llegar a suceder. El statu quo es que la situación no empeore.

P: ¿Y que sería para Massa que la situación mejore?

R: Necesita un sendero de inflación descendente estabilizándose en un rango del 2,5%. Que igual de por sí es un número altísimo, pero a esta altura sería un triunfo. Estamos tan mal que cualquier mejora puede interpretarse como buena. Hay que tener en cuenta que el 8% de julio se da con un dólar oficial que viene creciendo a la mitad de la velocidad a la que lo hacen los precios internos. Tiene una situación de dólar oficial atrasado y tarifas que no representan el costo de producción. Eso es lo que genera el hueco fiscal que necesita ser financiado.

P: Es una manta corta: si corrige tipo de cambio y tarifas, se dispara la inflación…

R: Así es. Ese es el motivo por el que luego comienzan a anunciarse parches. Es difícil restaurar la credibilidad. Las expectativas quedaron definidas el 12 de agosto de 2019 cuando el tipo de cambio pegó un salto luego de las PASO, el precio de las acciones se cayó y el riesgo país se disparó. Incluso desde aquel entonces la ecuación fiscal se deterioró por la pandemia y la imposibilidad de acceder al crédito externo.

P: ¿Puede Massa obtener financiamiento en la gira por EEUU?

R: Yo vivo en Argentina, por ende quisiera que sí. La pregunta que se haría cualquier inversor al que Massa le pida dinero es “que garantías tiene”. Lo cierto es que Massa llega con un respaldo político que a la vez es el que generó el problema. Y lo segundo que pensaría un inversor es “que va a recibir a cambio”.

P: Cuál perfi puede pesar más ¿La ortodoxia de Marx o el productivismo de De Mendiguren?

R: Estimo que cada uno aportará desde el punto de vista técnico en la medida que ello no implique hacer concesiones que de alguna forma los comprometan. Algunos de esos funcionarios han estado por ejemplo en el gobierno de Fernando De La Rúa, y las cosas no salieron como se esperaba. Al final del día la intención es llegar a las elecciones de la mejor manera posible. Eso implica hacer concesiones. El problema es más bien político, antes que económico.

P: ¿Qué opina de las medidas anunciadas?

R: Creo que el canje voluntario de letras de liquidez por un bono, es una buena medida, ya que uno de los grandes problemas que tiene la economía es el deterioro de la hoja de balance del Banco Central. La reducción del déficit fiscal va en línea con lo que ya se había firmado con el FMI. Y la verdad es que la inflación ya está haciendo el ajuste que la política se niega a reconocer. Se supone que la reducción real del gasto público vendrá de la mano de la reducción de los subsidios. Es una incógnita de qué manera logrará re establecer el equilibrio del tipo de cambio real, en un contexto donde el dólar oficial se fue atrasando respecto a la inflación.

PERFIL

José Dapena es Contador Público Nacional (Universidad Católica de Córdoba) y MSC en Finanzas y Economía (Universidad del Cema).

Se desempeñó en el Departamento Federal de Ahorro de la Inspección General de Justicia de la Nación y en el área de Planeamiento y Control de Gestión de la Organización Bagó.

En la Universidad del Cema fue director del MBA y en la actualidad dirige la Maestría en Finanzas.