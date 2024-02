«Deben volver los controles de precios», dice economista del CEPA

En díalogo con Diario RÍO NEGRO, la economista y analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Aldana Denis, analiza la situación de la economía nacional cumplidos dos meses de gestión de Javier Milei y tras el retiro de la Ley Ómnibus del Congreso.

PREGUNTA: Las consultoras privadas muestran que la inflación semanal viene reduciéndose. ¿A qué atribuís la desaceleración?

RESPUESTA: Principalmente a la relativa estabilidad del tipo de cambio oficial en el mes de enero, el mayor impacto de la devaluación -que llevó el tipo de cambio oficial de $366 a $800- se observó en el mes de diciembre. Sin embargo, más allá de la desaceleración, esa devaluación continúa con un efecto inercial sobre el IPC. A contramano de lo que plantean algunos sectores, el nivel de precios responde de manera muy sensible al tipo de cambio oficial. Por eso, es una variable para seguir de cerca los próximos meses. En ese mismo sentido, no hay que perder de vista el impacto del desplome de las ventas minoristas en el mes de enero (-28,5% interanual y -6,4% intermensual), con una caída de 14 puntos en el poder adquisitivo de los trabajadores sólo en diciembre. Igualmente, para febrero se esperan aumentos en tarifas, transporte, comunicaciones y prepagas.

P: Desde diciembre, comercio, industria y construcción vienen dando muestras claras de contracción. ¿Qué consecuencias tendrá esto en la ciudadanía?

R: Si consideramos la relación entre la tasa de desocupación y los niveles de actividad, una de las variables más afectadas en estos procesos tiene que ver con el nivel de empleo. En los últimos años, Argentina tuvo dos grandes crisis de empleo: durante el gobierno de Cambiemos y luego con la pandemia, donde se perdieron 275 y 195 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado, respectivamente. Sin embargo, luego del piso registrado en julio de 2020, se inició un proceso de recuperación que logró superar en 110 mil puestos el nivel de abril de 2018 (inicio de la crisis del gobierno de Cambiemos), llegando a una tasa de desocupación del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 -el nivel más bajo para un tercer trimestre desde 2016 a la actualidad-. Es decir, de un contexto de baja tasa de desocupación y bajos salarios, podríamos ir rápidamente a un contexto de alta tasa de desocupación y salarios aún más bajos.

P: ¿Qué habría cambiado en la economía argentina si la Ley Ómnibus se aprobaba en particular?

R: En términos económicos, los principales cambios estaban asociados a las privatizaciones masivas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES (es decir, activos de los jubilados) y la autorización para tomar deuda sin pasar por el Congreso. Las empresas públicas que formaban parte del listado de empresas a privatizar operan en sectores que van desde hidrocarburos, el sector financiero, telecomunicaciones, energía nuclear, aeronavegación, navegación portuaria, transporte, servicios esenciales (agua y electricidad) industria para la defensa nacional. Muchas de ellas reportan ganancias y poseen un patrimonio más que interesante para el sector privado, otras brindan servicios básicos a la población, conectividad, acceso a la información con una perspectiva federal, seguridad aérea, etc., pero el denominador común es que intervienen en sectores estratégicos para la soberanía argentina. La pregunta es qué pasa con esas empresas si son dirigidas exclusivamente bajo lógicas de rentabilidad, por citar un ejemplo, Aerolíneas Argentinas es la única línea aérea que llega a 21 destinos de cabotaje (entre los que se encuentra Viedma) garantizando la conectividad en un país muy extenso inclusive cuando esos destinos no son estrictamente rentables.

P: ¿Coincidís con la idea de que el ajuste fiscal es algo necesario para la Argentina?

R: Si bien no creo que sea el principal problema de la Argentina, coincido en que lograr el equilibrio fiscal es un paso importante para el ordenamiento macro. En todo caso, la discusión más importante tiene que ver con cómo se realiza. Es decir, la pregunta es cuál es el gasto que vas a reducir y qué impuestos vas a aumentar. Según el cuadro que publicó el Ministerio de Economía en diciembre, entre el recorte de transferencias a provincias, la suba de tarifas y transporte, la paralización de la obra pública, el congelamiento del potenciar trabajo, la afectación a trabajadores estatales, la reforma previsional y la suba del impuesto PAIS, más del 65% del ajuste recaería sobre trabajadores activos, pasivos y PYMES. Es decir, se trata de un ajuste muy regresivo en términos de distribución del ingreso.

P: Se cumplen dos meses de gestión de Milei. ¿Qué balance hacés?

R: Hubo 3 hitos muy importantes en términos económicos: las primeras medidas de Caputo, el Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de Ley Ómnibus. Si bien ahora la Ley Ómnibus se cayó, los tres configuran un sentido muy claro: una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia los sectores más concentrados de la economía. La devaluación y la eliminación de marcos normativos para garantizar la liberalización de precios tuvieron un impacto muy fuerte sobre el poder adquisitivo de los salarios (-14 puntos en un solo mes) y, con una inflación mensual rondando el 20% más los aumentos previstos para febrero (transporte público, naftas, alquileres, prepaga, electricidad, y comunicaciones), el escenario no presenta perspectivas para un cambio de dirección.

P: ¿Creés en este contexto que los controles de precios deben regresar?

R: Sí, en todo caso, aquellas herramientas que no funcionaban se podían mejorar. La eliminación de marcos normativos que dotaban al Estado Nacional de herramientas para defender el bolsillo de los consumidores deja a estos últimos en una posición de mayor vulnerabilidad.

PERFIL

Aldana Denis

Se graduó como licenciada en economía por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Además, es diplomada en Economía Política y Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se desempeña como analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Posee muchas participaciones en medios de comunicación nacionales.