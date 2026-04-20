Javier Milei recibió su Honoris Causa en Israel: «nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar»

En el marco de su gira oficial por Medio Oriente, el presidente Javier Milei fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan. Durante su intervención, el mandatario argentino ratificó el alineamiento de su administración con Israel y los Estados Unidos, analizando el escenario de conflicto en la región y la vigencia de los modelos de libre mercado.

En su discurso, Milei analizó las diferencias culturales y políticas que subyacen en la tensión entre los países occidentales y el régimen de Irán. “Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, afirmó el Jefe de Estado, vinculando su postura ética con la situación bélica actual.

El mandatario integró conceptos de teoría económica con referencias religiosas, sosteniendo que ciertos preceptos de la Tora operan en contraposición a las ideas de izquierda. Asimismo, calificó el sistema de libre mercado como una herramienta para la prosperidad, adelantando conceptos de su próxima publicación titulada “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”.

Agenda de reformas y distinciones oficiales de Javier Milei

Milei destacó la labor de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado, respecto a las reformas estructurales que se aplican en Argentina. Durante el evento académico, el Presidente mantuvo intercambios con los presentes, haciendo alusión a la actualidad del fútbol argentino antes de continuar con sus compromisos oficiales.

La agenda en Israel incluye:

Encuentro con Isaac Herzog: El presidente israelí le entregará una Medalla de Honor en reconocimiento al apoyo diplomático de Argentina.

El presidente israelí le entregará una Medalla de Honor en reconocimiento al apoyo diplomático de Argentina. Actividad en Yeshiva Hebron: Disertación en la academia talmúdica sobre aspectos espirituales y académicos.

La visita oficial de Milei marca una diferencia en la tendencia diplomática de los principales países de América Latina respecto al gobierno de Benjamín Netanyahu. Argentina se posiciona como un aliado de Israel y de la administración de Donald Trump, buscando un reposicionamiento en el tablero internacional alineado con las potencias occidentales.

Con información de AFP e Infobae.