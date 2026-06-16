Del Excel a la inteligencia artificial: cómo ayudan a crecer a las empresas que llegan a Vaca Muerta

Cuando Rafael Pont Lezica habla de tecnología, lo hace desde la experiencia de quien vio pasar varias revoluciones digitales. Su primera computadora llegó en 1982. Desde entonces, nunca se alejó del mundo de los sistemas. Hoy es director de Tecnología y socio fundador dePenta Consulting & Uno Solutions, una empresa argentina que nació en 2003 y que actualmente acompaña procesos de transformación digital en más de 180 compañías de distintos sectores.

Con oficinas en Buenos Aires y presencia en varios países de Latinoamérica, la firma se especializa en soluciones de gestión empresarial, inteligencia de negocios, automatización de procesos y herramientas para la toma de decisiones basadas en datos.

Rafael Pont Lezica analizó el escenario tecnológico con RÍO NEGRO.

Pero detrás de la tecnología, Pont Lezica asegura que el verdadero valor sigue estando en las personas.

«Nuestro capital más importante son las personas. No tenemos stock ni maquinaria. Lo que tenemos son equipos de trabajo y conocimiento», sostiene.

Una empresa que nació de una decisión arriesgada

La historia de Penta & Uno comenzó cuando cinco profesionales decidieron dejar la empresa donde trabajaban para construir un proyecto propio.

La celebración de los 20 años de su compañía.-

«Nos fuimos el 30 de junio y el 1 de julio arrancamos. Apostamos todo. Si en dos meses no funcionaba, había que salir a buscar trabajo», recuerda.

Con el tiempo, la compañía quedó conformada por los cuatro socios fundadores que aún continúan al frente del negocio: Martín Colobraro, CEO; Rafael Pont Lezica, director de Tecnología; Martín Siri, director de Servicios; y Marcos Knauerhase, también director de Servicios.

Más de dos décadas después, mantienen la misma estructura societaria y una filosofía basada en relaciones de largo plazo con clientes y colaboradores.

«Tenemos clientes que acompañamos desde hace más de veinte años. Esa es nuestra mejor carta de presentación», afirma.

El desafío de la inteligencia artificial

Aunque trabaja diariamente con nuevas tecnologías, Pont Lezica observa con cautela el avance de la inteligencia artificial.

Para él, la discusión no debería centrarse únicamente en la automatización, sino también en la responsabilidad sobre los datos y la calidad de la información.

«Nuestra responsabilidad como empresas de tecnología es validar todo lo que produce la inteligencia artificial. Siempre tiene que haber una persona responsable detrás de lo que se publica o se utiliza para tomar decisiones», señala.

El especialista considera que la IA generará avances extraordinarios en áreas como la medicina, la investigación científica y la productividad empresarial, pero advierte sobre los riesgos de depender exclusivamente de herramientas automatizadas.

«Estamos viviendo un cambio de era. Así como la imprenta transformó el acceso al conocimiento, la inteligencia artificial está transformando la información», resume.

La oportunidad que abre Vaca Muerta

En los últimos años, gran parte del trabajo de Penta Consulting se concentra en empresas vinculadas al desarrollo energético de la Patagonia.

Pont Lezica observa que muchas compañías crecen a una velocidad inédita y necesitan sistemas que les permitan mantener el control operativo.

«Hay empresas que están creciendo tan rápido que ya no pueden manejar la información de forma manual. Necesitan ver sus números en tiempo real para tomar decisiones», explica.

Según detalla, la expansión de Vaca Muerta está impulsando una fuerte demanda de herramientas de gestión, automatización y análisis de datos.

«Lo que vemos es una enorme oportunidad para ayudar a las empresas a crecer de manera ordenada. La tecnología tiene que servir para simplificar procesos y brindar información confiable», sostiene.

Del Excel a los datos en tiempo real

Uno de los objetivos históricos de la compañía es reemplazar tareas manuales por procesos automatizados que permitan a las organizaciones enfocarse en actividades de mayor valor.

Desde sistemas ERP y CRM hasta plataformas de Business Intelligence e inteligencia artificial aplicada a procesos documentales, la empresa trabaja para que la información llegue a los responsables de las decisiones en el momento adecuado.

«La contabilidad sigue siendo la misma. Lo que cambia es que hoy podés tener la información al instante en lugar de esperar meses para saber qué está pasando», explica.

En ese sentido, remarca que la inteligencia artificial no debería utilizarse únicamente para reducir costos laborales.

«El verdadero objetivo es liberar tiempo para crear nuevos negocios, desarrollar mercados y generar más oportunidades. No se trata solamente de reemplazar tareas», afirma.

Tecnología, cercanía y relaciones de largo plazo

A pesar del avance del trabajo remoto y las herramientas digitales, Pont Lezica sigue convencido de la importancia del contacto personal.

Por eso continúa recorriendo empresas, visitando clientes históricos y fortaleciendo vínculos que, en algunos casos, llevan más de dos décadas.

A sus ojos, ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de esta época: aprovechar la tecnología sin perder aquello que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar.

«Estamos en un momento extraordinario para innovar, pero también es un momento para transmitir conocimiento y compartir experiencia. La tecnología sola no alcanza. Siempre hacen falta personas», concluye.