El premio de Diario RÍO NEGRO y Decker Camiones ya tiene ganadora: quién se llevó la orden de compra de $3 millones para cubiertas

La espera terminó y el gran premio ya tiene dueña. Este viernes se realizó el sorteo de la orden de compra de $3.000.000 para la adquisición de cubiertas que Diario RÍO NEGRO organizó junto a Decker Camiones, una propuesta que durante varias semanas convocó a miles de lectores de toda la región.

El acto se llevó adelante en el hall de la agencia central de Diario RÍO NEGRO en General Roca y contó con la supervisión de la escribana pública Eugenia Epifanio, quien certificó cada instancia del procedimiento. Además, el sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del diario para que los participantes pudieran seguir el momento en tiempo real.

Una neuquina fue la ganadora del sorteo de RÍO NEGRO con Decker Camiones

Foto: Andrés Maripe.

Luego del sorteo, tras la extracción del cupón ganador y de los cinco suplentes, llegó uno de los momentos más esperados: el llamado telefónico. Del otro lado de la línea respondió rápidamente Nora Mabel Alarcón, una jubilada de Neuquén Capital que no ocultó su emoción al enterarse de que había sido la beneficiaria de la orden de compra de tres millones de pesos.

La noticia la sorprendió en plena jornada, aunque aseguró que mantiene una relación de muchos años con el diario y que suele participar de cada una de las propuestas destinadas a los lectores. «Compro el Diario RÍO NEGRO de lunes a lunes, es parte de mi vida. Vengo participando religiosamente de todos los sorteos. Estoy muy feliz», expresó apenas recibió la confirmación de que era la ganadora.

Nora vive junto a su esposo en el barrio Alta Barda de Neuquén capital y comentó que el premio viene muy bien en este momento. Entre emoción y palabras de agradecimiento, destacó la importancia que tiene el diario en su rutina cotidiana. «Agradezco a todo el equipo del diario por informarnos todos los días», señaló la ganadora.

La iniciativa fue impulsada por Diario RÍO NEGRO y Decker Camiones con el objetivo de premiar la fidelidad de los lectores de la edición impresa. El premio consistió en una orden de compra exclusiva para cubiertas por un valor de $3.000.000.

Durante varias semanas, los lectores pudieron participar completando los cupones publicados en la edición impresa del diario y depositándolos en las urnas distribuidas en distintos puntos de Río Negro y Neuquén. La propuesta tuvo una importante respuesta de la comunidad, que una vez más acompañó una de las acciones promocionales más esperadas por los seguidores del medio.

Foto: Andrés Maripe.

Desde Diario RÍO NEGRO destacaron la participación de miles de personas de diferentes localidades y agradecieron la confianza de quienes, día tras día, eligen informarse a través de sus distintas plataformas. Por su parte, desde Decker Camiones celebraron la convocatoria alcanzada y el acompañamiento de los lectores en una iniciativa que permitió fortalecer el vínculo con la comunidad.

Con la alegría de Nora Mabel Alarcón como protagonista, concluyó un nuevo sorteo que premió la fidelidad de los lectores y que volvió a generar expectativa en toda la Patagonia. Ahora, la vecina neuquina podrá disfrutar de un beneficio que le permitirá renovar las cubiertas de su vehículo gracias a esta propuesta conjunta.

Llegan dos motos eléctricas 0KM para el Día del Amigo

La emoción por los últimos sorteos de Diario RÍO NEGRO todavía sigue presente en cada rincón de la región, pero el vínculo con la comunidad no se detiene. En esta oportunidad, el diario anunció un nuevo desafío que promete generar expectativa: se sortearán dos motos eléctricas 0KM de ENYI, movilidad eléctrica en el marco del Día del Amigo. Conocé todos los detalles acá.

Nuevo sorteo de Diario RÍO NEGRO: llegan dos Toyota Yaris 0KM para el Día de la Madre



Y para seguir festejando juntos, anunciamos oficialmente que se viene un nuevo hito: llegan dos Toyota Yaris 0km para el Día de la Madre. Queremos que la emoción que vivimos recientemente se multiplique y que dos nuevas familias de la región cumplan el sueño del 0km.

La modalidad para participar será la misma que ya conocés: comprás el diario papel, llenás tu cupón, lo depositas en las urnas seleccionadas y listo, ya estás en carrera. Mirá acá todos los detalles.

Más sorteos de Diario RÍO NEGRO: un horno pizzero, un fogonero móvil y un horno ahumador para el Día del Amigo



Foto: Andrés Maripe.

La iniciativa busca seguir fortaleciendo ese lazo histórico con los lectores, con premios que no solo sorprenden, sino que también tienen un impacto concreto en la vida cotidiana. En este caso se trata de:

1 fogonero móvil : 120 cm de diámetro, materiales capa 5 mm de espesor, ruedas estilo carro antiguo, parrilla de acero con varillas de 8 mm de diámetro. Brasero. Asador tipo estaca con regulación de inclinación. Tabla de madera, pala y atizador

: 120 cm de diámetro, materiales capa 5 mm de espesor, ruedas estilo carro antiguo, parrilla de acero con varillas de 8 mm de diámetro. Brasero. Asador tipo estaca con regulación de inclinación. Tabla de madera, pala y atizador 1 horno pizzero, tipo napolitano : materiales de chapa de acero con aislación de manta cerámica, soporta 1200° C. Medidas de 70×70, piso de ladrillos refractarios, salida de gas dual (envasado o leña), pirómetro hasta 600° C. Incluye pala de giro para sacar productos del horno.

: materiales de chapa de acero con aislación de manta cerámica, soporta 1200° C. Medidas de 70×70, piso de ladrillos refractarios, salida de gas dual (envasado o leña), pirómetro hasta 600° C. Incluye pala de giro para sacar productos del horno. 1 horno ahumador móvil: Medidas: 80cm + cajón de fuego 40 cm: total 120 cm. Sistema que permite funcionar como horno o ahumador regulando salida de aire para ahumado.

Conocé los detalles de este sorteo acá.