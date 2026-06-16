Tarde al sol y noche fría: así estará el tiempo en Neuquén y Río Negro este martes 16 de junio

El norte de la Patagonia transita un martes 16 de junio caracterizado por una estabilidad ambiental temporal que funcionará como la antesala de un importante cambio meteorológico. Las condiciones generales garantizan una tarde con temperaturas agradables y nubosidad variable en la mayoría de las localidades, ideal para cumplir con las obligaciones diarias y las actividades al aire libre antes de que la región ingrese en un nuevo ciclo de inestabilidad climática.

El mapa regional muestra que la quietud de las próximas horas tiene fecha de vencimiento inmediata debido al avance de un frente de bajas presiones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que, mientras la cordillera resiste con marcas bajo cero y los valles disfrutan de un ambiente calmo, la costa atlántica rionegrina comenzará a registrar ráfagas intensas desde hoy, marcando el ritmo de lo que mañana será un fenómeno generalizado de viento fuerte en todo el Comahue.

Alto Valle y los valles: tarde templada antes del viento del miércoles

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y el resto del área valletana, el martes se presenta como una jornada ideal para aprovechar las horas de sol, aunque con la necesidad de tener el abrigo a mano hacia el final del día.

La temperatura máxima escalará hasta los 17°C, ofreciendo un ambiente templado por la tarde, mientras que la mínima se posicionó en los 4°C. Se espera un panorama algo nublado pero sin probabilidad de precipitaciones.

El factor clave es que hoy habrá calma eólica, un escenario que se romperá drásticamente el miércoles por la tarde, cuando ingresen ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

La cordillera de Neuquén y Río Negro con frío andino y nubes en aumento

Los destinos turísticos de la montaña y la región de los lagos mantendrán las condiciones puramente invernales, exigiendo abrigos técnicos para circular por las zonas urbanas.

San Carlos de Bariloche: la mañana comenzó con una helada matinal y una mínima extrema de -3°C . El cielo permanecerá parcialmente nublado y se estima que la máxima rozará apenas los 11°C en horas de la tarde.

la mañana comenzó con una helada matinal y una mínima extrema de . El cielo permanecerá parcialmente nublado y se estima que la máxima rozará apenas los en horas de la tarde. San Martín de los Andes: las condiciones serán un poco más benévolas en el termómetro, registrando una máxima de 15°C y una mínima de 3°C. El cielo se mantendrá completamente nublado durante toda la jornada, con total ausencia de viento.

Viedma con ráfagas activas en la costa: qué pasa en el norte de Neuquén

Las realidades meteorológicas del interior neuquino y el litoral atlántico rionegrino mostrarán contrastes marcados en la intensidad del viento para hoy.