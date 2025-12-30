Desafío financiero: el BCRA busca acumular divisas para cubrir vencimientos por US$ 4.200 millones en enero

A partir del primer día de 2026, el Gobierno pondrá en marcha la Fase 4 de su programa económico. Según los lineamientos presentados por el Banco Central (BCRA), los pilares de esta etapa serán la compra estratégica de divisas y la inyección de pesos en el mercado, en un proceso técnico denominado «remonetización».

Bajo la conducción de Santiago Bausili, la autoridad monetaria advirtió que el control de los agregados monetarios será «crucial», según informó Noticias Argentinas. El objetivo es que la oferta de pesos acompañe la recuperación de la demanda de dinero, pero priorizando que ese abastecimiento se genere a través de la acumulación de reservas internacionales.

Las claves de la nueva etapa cambiaria en 2026

Para garantizar el éxito de la Fase 4, el organismo presidido por Santiago Bausili definió reglas específicas de intervención.

El Banco Central aclaró que “la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero”, estableciendo como prioridad absoluta que este proceso se realice “a través de la acumulación de reservas internacionales”.

Bajo este esquema, la hoja de ruta para enero incluye:

Intervención limitada: el BCRA comprará hasta un 5% diario del volumen total del mercado, con la posibilidad de realizar “adquisiciones en bloque” por fuera de esas operaciones.

el BCRA comprará hasta un del volumen total del mercado, con la posibilidad de realizar por fuera de esas operaciones. Ajuste de bandas: se aplicará el esquema de inflación con rezago, fijando para el primer mes del año el 2,3% de octubre.

se aplicará el esquema de inflación con rezago, fijando para el primer mes del año el de octubre. Deuda y crédito: la entidad apuesta a que el financiamiento externo de las empresas libere divisas para el Estado, de modo que las compras de reservas “no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses” del Tesoro, que en enero ascienden a US$ 4.200 millones.

¿Qué pasará con el cepo cambiario?

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en el sector empresario es la flexibilización de las restricciones. El BCRA brindó señales positivas, pero condicionadas: la apertura del cepo para el giro de dividendos y deudas comerciales previas a 2025 dependerá de dos factores:

El fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario. Un acceso fluido del Tesoro a los mercados internacionales de crédito.

Asimismo, según lo publicado por Noticias Argentinas, el organismo adelantó que «cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito”.