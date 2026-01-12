Deuda 2026: después del pago de enero, Morgan Stanley anticipó cuándo y por cuánto volvería Argentina al mercado 

Luego de que el gobierno de Javier Milei concretara el pago de US$4.300 millones a los acreedores privados la semana pasada, la mirada de Wall Street se posó sobre la estrategia financiera argentina para lo que resta de 2026. En ese marco, un extenso informe del banco Morgan Stanley analizó la capacidad de pago del país y le puso fecha y monto al esperado «regreso a los mercados».

Según detalló la agencia Bloomberg Línea en base a un informe de la entidad, el cumplimiento de las obligaciones de enero —que representó el 21% del total de los vencimientos del año— era «plenamente esperado por el mercado«, aunque se destacó el rol clave del préstamo Repo de US$3.000 millones que permitió fortalecer las reservas del Banco Central para afrontar el compromiso.

La hoja de ruta: volver a emitir antes de julio

Sin embargo, el desafío no terminó. El informe advierte que a la Argentina todavía le restan pagar unos US$15.600 millones en moneda extranjera durante 2026. El próximo «punto de presión» será en julio, mes para el cual el banco norteamericano sugiere que el Gobierno ya debería haber recuperado el acceso al financiamiento voluntario.

De acuerdo con las proyecciones de Morgan Stanley, Argentina podría regresar a los mercados internacionales en el segundo trimestre de 2026 (entre abril y junio). La operación estimada tendría las siguientes características:

Monto: Un piso de US$3.000 millones, suficientes para cubrir los vencimientos de mitad de año.

Instrumento: Probablemente un «Eurobono» (título en moneda extranjera) con un plazo de entre 7 y 12 años.

Vencimiento ideal: Apuntan al año 2036, cuando el perfil de vencimientos del país es más liviano.

Tasa: Estiman un rendimiento apenas por encima del 10%, con un cupón cercano al 9,5%.

El «bono estrella» y el guiño político

En su recomendación de inversión, Morgan Stanley fue tajante respecto a qué papeles priorizar. El banco destacó al Global 2038 (GD38) como su bono preferido dentro de la curva argentina, argumentando que los títulos más cortos ya están bien valuados y tienen menos margen de recorrido.

El optimismo de la entidad se basa en tres pilares que, a su juicio, sostienen el «bull case» (escenario alcista) argentino: la mejora sostenida en el frente fiscal, el avance de las reformas estructurales y, fundamentalmente, el respaldo político explícito de los Estados Unidos, que funciona como un garante de última instancia para la estabilidad financiera del programa.