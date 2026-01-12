Expectativa en el mercado este lunes: el Merval inició con una leve baja y el riesgo país se mantiene en 566 puntos

El lunes 12 de enero arrancó sin grandes sobresaltos en el mercado. Luego de la reacción positiva que generó el pago de los vencimientos de deuda y la devolución del swap el viernes pasado, el mercado se toma un respiro. La prudencia domina la escena este lunes, con los inversores a la espera de nuevas señales macroeconómicas, especialmente el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se conocerá mañana.

El índice S&P Merval opera con una leve corrección del 0,20% en la apertura, ubicándose en 3.084.438 puntos. Según los datos de Rava Bursátil, el panel líder recorta mínimamente las ganancias acumuladas, manteniéndose cómodamente por encima del piso de los 3 millones.

Por el lado de la deuda soberana, la volatilidad se apagó. El riesgo país elaborado por el JP Morgan se mantiene estable en 566 puntos básicos, el mismo nivel en el que cerró el viernes tras perforar la barrera de los 570. Esta «calma chicha» valida el nuevo piso alcanzado tras despejarse las dudas sobre los pagos de enero.

Wall Street con movimientos marginales al inicio de este lunes 12 de enero

En Nueva York, la actividad de los ADRs argentinos es muy acotada en el inicio de la rueda, mostrando un escenario mixto y de bajo volumen. Sin una tendencia definida, los papeles se debaten entre tímidas subas y bajas casi imperceptibles.

Lo poco que se mueve:

Pampa Energía : +0,42%

: +0,42% Central Puerto : +0,24%

: +0,24% Globant : -0,20%

: -0,20% Ternium: -0,16%

El resto del panel, incluyendo a los bancos y a YPF, opera sin cambios significativos respecto al cierre previo, reflejando la actitud de «wait and see» (esperar y ver) que adoptaron los fondos externos.

La mira en los precios

La falta de dirección clara en el mercado responde a la expectativa por el dato de inflación. Tras un año de desaceleración, los analistas ponen la lupa sobre los números de diciembre y el cierre anual de 2025, buscando pistas sobre la sostenibilidad del proceso de desinflación para este año.