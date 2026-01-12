El desafío económico 2026: el Banco Central emitirá pesos para comprar US$10.000 millones de reservas

Mientras el dato de inflación de diciembre 2025 acapara los titulares de corto plazo, el equipo económico ya puso en marcha una estrategia más agresiva para el 2026 que implica un cambio sustancial respecto a la ortodoxia de la primera parte de gestión. La hoja de ruta oficial sugiere que el Gobierno está dispuesto a arriesgar un poco más este año, flexibilizar la rigidez monetaria para poder engrosar las reservas internacionales.

El objetivo es acumular unos 10.000 millones de dólares durante el año, pero la clave está en el origen de los fondos. «Eso es todo con emisión monetaria. Y hay que ver si está la demanda de pesos para que no haya inflación. Ese es un tema que va a ser delicado», detalló el periodista especializado en economía Pablo Wende en Río Negro Radio sobre la principal incógnita de esta nueva fase: si la reactivación económica absorberá genuinamente esos pesos.

Esta maniobra rompe parcialmente con el mantra de la «base monetaria congelada». La apuesta oficial es que la reactivación económica y la confianza generen una necesidad genuina de pesos en la gente y las empresas, absorbiendo esa nueva liquidez sin presionar los precios ni el dólar paralelo.

Inflación: el «piso» de diciembre y la referencia para la banda

En lo inmediato, el cierre de 2025 dejaría una inflación anual en torno al 31%, una reducción drástica frente al año anterior. Para diciembre, Wende estimó que el índice nacional tendrá un techo del 2,5%, un número que no solo define los precios, sino también el ritmo devaluatorio: «Cuando tengamos en cuenta cuánto ajusta la banda cambiaria en febrero, el dato va a estar influenciado por la inflación de diciembre. O sea que máximo va a ajustar en 2,5%», explicó.

El IPC del mes pasado estuvo impulsado por la inercia en servicios y alimentos, aunque con un freno en rubros como indumentaria y electrodomésticos (que bajaron hasta 25% en pesos) gracias a la apertura de importaciones.

Para el primer semestre de 2026, las proyecciones son optimistas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una baja gradual hasta llegar al 1,5% mensual hacia junio, aunque el analista desestimó la promesa oficial de llegar a «inflación cero» en agosto.

Mercosur-UE: la letra chica

Sobre el histórico anuncio con la Unión Europea, Wende puso paños fríos y habló de un «entusiasmo medido». Si bien valoró la apertura comercial, advirtió sobre las salvaguardas que se reservó Europa: «Si ellos no quieren que se exporte un producto del Mercosur, directamente lo traban o le ponen un arancel diferencial», explicó.

Además, señaló que la resistencia de Francia y sus subsidios agrícolas sigue siendo una barrera real, por lo que la oportunidad para Argentina podría estar más en la energía —un sector complementario— que en los alimentos tradicionales donde hay competencia directa.

El oro, refugio del caos global

Finalmente, el analista destacó el récord histórico del oro, que superó los US$4.600 la onza. Este salto del 65% en un año se explica por la debilidad del dólar y, fundamentalmente, por la tensión geopolítica: «La caída de Maduro a manos de Trump en Venezuela y lo que sucede en Irán con el régimen teocrático dispararon el precio», detalló. De rebote, esto beneficia al Banco Central argentino, que tiene parte de sus reservas valorizadas en este metal.

