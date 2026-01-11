A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este domingo 11 de enero: lo que necesitas saber para viajar
Peso chileno hoy: a cuánto opera la moneda trasandina este domingo 11 de enero 2026. Te contamos, además, el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.
En plena temporada alta de verano, el peso chileno inicia la jornada de este domingo 11 de enero con una cotización de $1,63 para la venta en el mercado cambiario, consolidando la estabilidad de la primera semana del año.
Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este domingo 11 de enero 2026
Según el relevamiento diario de entidades financieras y plataformas de cambio como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno se mantiene este viernes de enero 2026 en un promedio de:
- $1,6305 por unidad
Esto implica que los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $163.000 por cada 100.000 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este domigno 11 de enero de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores este domingo 11 de enero de 2026.
Dólar oficial domingo 11 de enero 2026:
- $1.440 para la compra
- $1.490 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar Blue este domingo 11 de enero
- $1485 para la compra
- $1505 para la venta.
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este domingo 11 de enero 2026:
- $1.440 para la compra.
- $1.490 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 11 de enero de 2026?
Para el cierre del segundo fin de semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este domingo 11 de enero 2026.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy (9/01/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|9 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
