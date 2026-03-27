Deuda en foco: Nación lanza una licitación por $8 billones y lanza otro bono en dólares para reforzar reservas

El Ministerio de Economía apunta a renovar nuevos vencimientos este viernes, en esta ocasión el monto es por aproximadamente $8 billones. Al mismo tiempo, la cartera dirigida por Luis Caputo, anunció la emisión de un nuevo bono en dólares que servirá para hacer frente a los compromisos de deuda.

Licitación y nuevo bono

La recepción de las ofertas, según lo informado, se compone por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

La Secretaría de Finanzas lanzó la emisión de un nuevo bono con vencimiento a octubre 2028. El resultado será leído como la expectativa del mercado financiero a la posibilidad de una reelección del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Economía informó que tendrá las mismas condiciones que el AO27, es decir: se subastarán US$150 millones con una segunda ronda ampliable de US$100 millones por licitación, con cupón de 6% de TNA, y tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones.

Los dos bonos servirán para hacer frente a los vencimientos de deuda de mitad de año que totalizan US$4.500 millones.

Las ofertas

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de julio de 2026 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 30 de septiembre de 2027 (nuevo).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (nuevo).

Bono del tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).

Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (nuevo).

Con información de NA