La semana que viene debuta el nuevo Domicilio Fiscal Electrónico Federal: cómo impacta en la Patagonia

Por Ignacio Soteras (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

En el complejo entramado tributario argentino, donde la convivencia de tasas municipales, impuestos provinciales y gravámenes nacionales suele generar una carga administrativa asfixiante para el contribuyente, cualquier avance hacia la simplificación es, cuanto menos, una noticia que merece ser analizada en detalle.



La oficialización del Domicilio Fiscal Electrónico Federal (DFEF) por parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) va en esa dirección.

La medida entra en vigencia este miércoles 1 de abril de 2026 y modifica sustancialmente la forma en que las empresas con actividad en varias provincias se relacionan con los fiscos provinciales.

El laberinto de las notificaciones provinciales

Para entender la relevancia de esta novedad, primero debemos comprender el problema que viene a solucionar. Hasta hoy, un contribuyente que opera bajo el régimen de Convenio Multilateral, es decir que ejerce actividad económica en más de una jurisdicción, se enfrentaba a un desafío organizacional: la dispersión de domicilios.



Cada provincia argentina posee su propia Ley de Procedimiento y, por ende, su propio portal de notificaciones. Una empresa con presencia nacional debía monitorear, semanalmente, una decena de plataformas diferentes para corroborar que no hubiera recibido un requerimiento, una multa o una notificación de fiscalización.

El Domicilio Fiscal Electrónico Federal no es un portal nuevo que viene a sumar burocracia, sino una herramienta de integración. Técnicamente es una extensión del concepto de “domicilio fiscal electrónico” que ya conocemos de la ex AFIP (hoy ARCA).

El riesgo era más que significativo: una notificación no leída en una provincia, podía derivar en el bloqueo de la cuenta bancaria o en la pérdida de beneficios fiscales por mero desconocimiento.

¿Qué es el DFEF?

A través de la Disposición 6/2026, la Comisión Arbitral ha dado vida a un “buzón digital unificado”. El Domicilio Fiscal Electrónico Federal no es un portal nuevo que viene a sumar burocracia, sino una herramienta de integración. Su función es centralizar en un único sitio, todas las comunicaciones legales que las provincias adheridas deseen notificar a los contribuyentes.



Técnicamente, estamos ante una extensión del concepto de “domicilio fiscal electrónico” que ya conocemos de la ex AFIP (hoy ARCA). La gran diferencia es su alcance interjurisdiccional.

Al adherir a este sistema, las provincias aceptan que las notificaciones enviadas a través de este canal tienen plena validez jurídica, legal y administrativa.

Impacto en la gestión empresarial

Al unificar el canal de comunicación, se reduce drásticamente el margen de error humano. Ya no se depende de la “suerte” de que un mail llegue a la bandeja de entrada correcta o de que el sistema de una provincia en particular funcione adecuadamente.



Sin embargo, esta simplificación trae consigo una mayor responsabilidad. Al ser un domicilio único y federal, la presunción de notificación se vuelve más sólida. El contribuyente ya no podrá alegar desconocimiento por dificultades de acceso a portales provinciales específicos. La digitalización avanza, pero con ella, la exigencia de un monitoreo constante.



Un aspecto fundamental es la integración con el Registro Único Tributario (RUT). El DFEF se nutre de los datos que los contribuyentes ya tienen declarados en el padrón federal.

Es vital que el contribuyente comprenda que la simplificación de la forma – el “dónde” me notifican-, no implica una relajación del fondo -el “qué” me exigen-.

Esto significa que la actualización de datos es sistémica: si una empresa cambia su mail de contacto o sus responsables en el sistema central, esa información se replica automáticamente para todas las provincias, dado que se genera una “red de comunicación” a través de protocolos automáticos, que resultan en mayor agilidad operativa para el contribuyente, y mayor eficacia para el Fisco en su función de contralor.

El reto de la implementación

Como todo cambio estructural en la Argentina, la implementación del DFEF no será la excepción. El éxito de esta medida depende de la adhesión efectiva de las 24 jurisdicciones. Si bien la mayoría ya ha mostrado su conformidad, la armonización de los sistemas informáticos provinciales con el nodo federal suele presentar fricciones técnicas.



Es vital que el contribuyente comprenda que la simplificación de la forma – el “dónde” me notifican-, no implica una relajación del fondo -el “qué” me exigen-. Por el contrario, al tener fiscos más conectados y eficientes, la capacidad de control estatal aumenta.

Dato 1/4 La fecha en la que entrará en vigencia el nuevo Domicilio Fiscal Electrónico Federal establecido por la COMARB.

La transparencia que ofrece un domicilio unificado es bidireccional: facilita la vida al contribuyente cumplidor, pero también le da herramientas más potentes a la administración para detectar incumplimientos.

Conclusión

La puesta en marcha del Domicilio Fiscal Electrónico Federal es una noticia positiva que nutre la relación Fisco-Contribuyente. Reduce costos operativos, minimiza riesgos procesales y nos acerca a los estándares de administración tributaria de los países más avanzados.



El camino hacia la desburocratización y simplificación es largo, pero este paso dado por la COMARB es, sin dudas, un avance en la dirección correcta, permitiendo cada vez más a los contribuyentes que reduzcan sus tareas operativas y se enfoquen en la consecución de objetivos y el incremento de la producción.