DÓLAR HOY Miércoles 8 de octubre 2025: precios oficiales y blue en el mercado cambiario

El mercado cambiario inicia la jornada con nuevas tensiones. Consultá acá la cotización del dólar hoy en Argentina este miércoles 8 de octubre de 2025. Tras la tendencia alcista de ayer, el Dólar Blue abre sus operaciones cotizando en:

$1455 para la venta.

Mientras que el Dólar Oficial se mantiene en:

$1455 en Banco Nación.

Accedé al precio de apertura de las divisas financieras (MEP y CCL) y conocé el contexto que impulsará las variaciones de la moneda estadounidense.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones miércoles 8 de octubre 2025

Repasamos a continuación las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la apertura de la jornada cambiaria de este miércoles 8 de octubre 2025. El dólar oficial en Banco Nación inicia hoy en $1.405 para la compra y en $1.455 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1405 1455 Banco ICBC 1395 1465 Banco BBVA 1405 1460 Banco Supervielle 1413 1453 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Santander 1400 1450 Banco Galicia Más 1410 1460 Banco Credicoop 1405 1455 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1400 1470 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del miércoles 8 de octubre 2025

Este miércoles 8 de octubre 2025, en la apertura de la jornada, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) vende el dólar en estos valores:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones miércoles 8 de octubre 2025

El dólar blue inicia este miércoles 8 de octubre 2025 en estas cotizaciones:

Para la compra: $1.435

Para la venta: $1.450

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 8 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.527,18

Dólar CCL:

Apertura: $1.555,57

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.891,50 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: