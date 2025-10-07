Inflación persistente y dólar más caro: el panorama económico que prevé el mercado para fin de año

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a corregir al alza las proyecciones de inflación y tipo de cambio para los próximos meses. Los analistas consultados prevén que el dólar oficial superará el techo de la banda acordada con el FMI antes de fin de año y que la inflación mensual seguirá por encima del 2% hasta 2026.

El informe, difundido en las últimas horas, se elaboró a partir de las respuestas de 42 entidades, entre ellas 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 bancos que operan en el país. Los pronósticos fueron entregados entre el 26 y el 30 de septiembre, informó el medio Infobae.

Según el REM, el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará los $1.440 en octubre, $1.499 en noviembre, $1.536 en diciembre y $1.589 en enero de 2026.

Estas cifras superan los límites de la banda cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional, que prevé valores de $1.496, $1.509 y $1.526 para esos mismos meses.

La estimación implica que el mercado anticipa una mayor presión sobre el dólar oficial hacia fin de año y un arranque de 2026 con un tipo de cambio más alto que el esperado por el Gobierno.

Inflación: sin señales de desaceleración

Los consultores también ajustaron al alza las proyecciones de inflación. Esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba 2,1% en septiembre, 2,1% en octubre, 2% en noviembre y 2,1% en diciembre.

Recién en los primeros meses de 2026 la inflación mensual bajaría del 2%, con registros de 1,9% en enero y 1,7% en febrero y marzo.

En el acumulado del año, el REM proyecta una inflación del 29,8% en 2025, 1,6 puntos más que en el informe anterior.

Diferencias con el Presupuesto oficial

El relevamiento mostró fuertes contrastes con las previsiones del Presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Economía.

Mientras el Gobierno proyecta una inflación del 10,1% para 2026 y un dólar oficial de $1.423 en diciembre, los analistas privados estiman 19,5% y $1.536, respectivamente.

También difieren las proyecciones de crecimiento: el Ejecutivo prevé un aumento del PBI del 5,4%, pero el mercado lo reduce al 3,9%.

Las discrepancias reflejan distintas miradas sobre el ritmo de desinflación y la viabilidad del esquema de bandas cambiarias durante el próximo año.

Actividad económica, empleo y tasas

El Producto Bruto Interno (PBI) crecería 3,9% en 2025, por debajo del 4,4% calculado en el relevamiento previo.

Por trimestres, se espera una caída del 0,6% en el tercero, una recuperación del 0,5% en el cuarto y una expansión del 0,8% en el primer trimestre de 2026.

La tasa de desocupación se ubicaría en 7,5% en el tercer trimestre y 7,2% en el cuarto, con leves aumentos respecto de agosto.

En tanto, la tasa mayorista activa (TAMAR) bajaría del 43% nominal anual en octubre al 36,3% en diciembre de 2025.

Comercio exterior y cuentas públicas

El mercado espera un superávit comercial de USD 8.248 millones para 2025, con exportaciones por USD 83.548 millones e importaciones por USD 75.300 millones. El superávit primario proyectado se mantiene en $13,4 billones, sin cambios frente al relevamiento anterior.

Pese a las revisiones al alza en exportaciones e importaciones, el consenso general del REM refleja una expectativa de desaceleración económica moderada, con un escenario de inflación persistente y tensión cambiaria hacia fin de año.