Sangría de dólares del Tesoro, expectativa por las negociaciones en Estados Unidos y suba del oro: la semana en los mercados

El ministro de Economía Luis Caputo se encuentra en Estados Unidos. Mantiene negociaciones con Scott Bessent, el secretario de Tesoro y Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el paquete de ayuda financiera que incluirá un swap de 20.000 millones de dólares. El martes próximo será el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. El análisis de un especialista sobre las expectativas en los mercados. Además la repercusión que genera la suba del precio del oro.

Escuchá a Pablo Wende, en Río Negro Radio:

«Se está comiendo la plata que liquidó el campo», observó el economista Pablo Wende Describió que «día a día se ve cuánta plata pierde el Tesoro para que el tipo de cambio no vuelva al techo de la banda».

El especialista señaló que «el techo de la banda todos los días se mueve un poco, ahora está a 1485 pesos, hace diez días era 1475″. En tanto, el dólar mayorista está en 1430 y el minorista en 1455. Esto explicó que es producto que «hay mucha compra de dólares». Ejemplificó que el lunes el Tesoro vendió más de 480 millones de la divisa norteamericana y ayer fueron más de 250 millones.

«Sabemos que el Tesoro se va a quedar sin dólares, pero la pregunta es a qué ritmo», apuntó en diálogo con Panorama Informativo. Amplió que por las cifras que se vienen dando «en tres o cuatro días al Tesoro lo dejan sin dólares, salvo que ocurra algo».

Mercados con los miradas puestas en Washington

Marcó que hoy las miradas están puestas en Washington por las negociaciones de Argentina con Estados Unidos «de cómo va a ser el salvataje». Recordó que la semana que viene será la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. «Es un marco importante para anunciar la ayuda a Argentina», marcó.

«Lo que se está discutiendo ahora es de qué manera Estados Unidos nos va a dar los dólares para tranquilizar al mercado. la cifra mágica son 20 mil millones», expuso. Añadió que se habla de dos mecanismos principales, uno es swap por monedas.

«La idea es con los dólares se puedan recomprar bonos argentinos y bajar el riesgo país después de las elecciones legislativas. También bajar la tasa de interés y que Argentina pueda recuperar los accesos a los mercados y de esa amnera refinanciar la deuda y evitar el default», analizó.

Sumó que «hay una ansiedad muy grande del mercado» que también se vincula con los resultados electorales que no se esperan favorables para el oficialísimo

Suba del oro y su impacto en las reservas del Banco Central

Sobre la subida de onza de oro explicó que hoy «el dólar se está derritiendo como moneda de reserva (se devalúa)». Indicó que el reflejo de esto es el bitcoin «que todas las semanas tiene un nuevo récord» y el oro que «este año subió más del 40%».

Recordó que parte de las reservas del Banco Central son en oro. «Se compró en 2004. Lo hizo Alfonzo de Prat-Gay. y son más de 5mil millones de dólares, ahora más todavía con las subas, por lo que cada vez que aumenta hay un impacto positivo en las reservas«, resaltó.