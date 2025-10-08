¿Cambios de boletas electorales tras la renuncia de Espert?: confirman que la reimpresión costaría más de $12 mil millones
José Luis Espert renunció a su candidatura a pocos días de las elecciones del 26 de octubre y La Libertad Avanza evalúa cambios que podrían modificar en las boletas.
Debido a la reciente renuncia de José Luis Espert, La Libertad Avanza evalúa cambios en sus listas y se anticipó que estas modificaciones podrían resultar en costos altísimos. En este sentido el Gobierno informó a la Junta Electoral de Buenos Aires que la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) de ese distrito podría resultar en un gasto que superaría los $12 mil millones.
La información fue detallada en una nota oficial con fecha del 7 de octubre de 2025. En la misma se precisa que el gasto de reimprensión aproximado sería de $12.169.655.000 (doce mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos).
La nota oficial detalla:
- Costo: la cifra de $12.169.655.000 sería el monto aproximado para reimprimir todas las boletas únicas de la provincia de Buenos Aires.
- Partida presupuestaria: el Ministerio del Interior aseguró que cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto.
- Proceso licitatorio: no sería necesario un nuevo proceso licitatorio. Según informan, bastaría con formalizar una adenda al convenio ya celebrado entre la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA).
- Imprentas: la tarea sería ejecutada por cuatro Uniones Transitorias de Empresas (UTE): DP ARGENTINA S.A., SU PAPEL S.A. – RAMON CHOZAS S.A. UT, BOLDT IMPRESORES S.A. – IPESA UT, y ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A.-IMPRESORA PRINT S.A.-OPORTUNIDADES S.A. – GESTION COMPARTIDA S.A. UT. Estas empresas disponen de seis plantas de impresión con capacidad productiva.
- Plazos: desde la aprobación del archivo final de la boleta, el proceso de reimpresión y entrega en el Distrito demandaría cinco días por cada lote de 3.300.000 boletas.
Con información de Noticias Argentinas
Diego Santilli no podrá reemplazar a Espert
Espert presentó su renuncia luego de la polémica que se originó debido al escándalo del empresario Fred Machado y el partido libertario propuso a Santilli como su reemplazo, sin embargo el magistrado consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno era «inconstitucional».
Debido a este rechazo quién quedó como la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires es Karina Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt. En tanto Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.
Según comunicó Noticias Argentinas los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán para apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.
“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd). Pero el fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, manifestó uno de los apoderados legales al sitio de Buenos Aires.
