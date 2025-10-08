¿Cambios de boletas electorales tras la renuncia de Espert?: confirman que la reimpresión costaría más de $12 mil millones

Debido a la reciente renuncia de José Luis Espert, La Libertad Avanza evalúa cambios en sus listas y se anticipó que estas modificaciones podrían resultar en costos altísimos. En este sentido el Gobierno informó a la Junta Electoral de Buenos Aires que la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) de ese distrito podría resultar en un gasto que superaría los $12 mil millones.

La información fue detallada en una nota oficial con fecha del 7 de octubre de 2025. En la misma se precisa que el gasto de reimprensión aproximado sería de $12.169.655.000 (doce mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos).

La nota oficial detalla:

Costo : la cifra de $12.169.655.000 sería el monto aproximado para reimprimir todas las boletas únicas de la provincia de Buenos Aires.

: la cifra de $12.169.655.000 sería el monto aproximado para reimprimir todas las boletas únicas de la provincia de Buenos Aires. Partida presupuestaria: el Ministerio del Interior aseguró que cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto.

el Ministerio del Interior aseguró que cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto. Proceso licitatorio: no sería necesario un nuevo proceso licitatorio. Según informan, bastaría con formalizar una adenda al convenio ya celebrado entre la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA).

no sería necesario un nuevo proceso licitatorio. Según informan, bastaría con formalizar una adenda al convenio ya celebrado entre la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA). Imprentas : la tarea sería ejecutada por cuatro Uniones Transitorias de Empresas (UTE): DP ARGENTINA S.A., SU PAPEL S.A. – RAMON CHOZAS S.A. UT, BOLDT IMPRESORES S.A. – IPESA UT, y ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A.-IMPRESORA PRINT S.A.-OPORTUNIDADES S.A. – GESTION COMPARTIDA S.A. UT. Estas empresas disponen de seis plantas de impresión con capacidad productiva.

: la tarea sería ejecutada por cuatro Uniones Transitorias de Empresas (UTE): DP ARGENTINA S.A., SU PAPEL S.A. – RAMON CHOZAS S.A. UT, BOLDT IMPRESORES S.A. – IPESA UT, y ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A.-IMPRESORA PRINT S.A.-OPORTUNIDADES S.A. – GESTION COMPARTIDA S.A. UT. Estas empresas disponen de seis plantas de impresión con capacidad productiva. Plazos: desde la aprobación del archivo final de la boleta, el proceso de reimpresión y entrega en el Distrito demandaría cinco días por cada lote de 3.300.000 boletas.

Con información de Noticias Argentinas

Diego Santilli no podrá reemplazar a Espert

Espert presentó su renuncia luego de la polémica que se originó debido al escándalo del empresario Fred Machado y el partido libertario propuso a Santilli como su reemplazo, sin embargo el magistrado consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno era «inconstitucional».

Debido a este rechazo quién quedó como la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires es Karina Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt. En tanto Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

Según comunicó Noticias Argentinas los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán para apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd). Pero el fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, manifestó uno de los apoderados legales al sitio de Buenos Aires.