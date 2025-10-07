Para el mercado, la inflación se mantendrá en el 2%, subirá el dólar y caerá la actividad

Corresponsalía Buenos Aires

La crisis desatada por la inestabilidad en el mercado financiero y cambiario impulsará una suba del dólar y una caída en la actividad económica, al tiempo que se frenará el proceso de desinflación. Estas son las conclusiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este lunes el Banco Central.

Una inflación acumulada de 30% en 2025

En esta oportunidad la encuesta contó con 42 participantes, entre 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Los datos fueron recogidos entre el entre el 26 y el 30 de septiembre, con lo cual recogieron el impacto de las medidas de emergencia que tuvo que tomar el gobierno para sostener el dólar.

De acuerdo a este análisis, el proceso de desinflación se estancará y la variación de precios mensual se ubicará en torno al 2% hasta fin de año. De esta forma, 2025 terminaría con una inflación acumulada de 30%, ocho puntos por encima del 22% que el gobierno estimó en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026.

Un derrotero similar se espera para la inflación núcleo.

Este escenario es consecuencia de un aumento en el tipo de cambio que empujará el nivel general de precios. Por otro lado, la inercia pone en riesgo el vaticinio del presidente de Javier Milei, quien aseguró que para mediados del año próximo la inflación habrá desaparecido.

Proyecciones sobre el dólar

En lo que respecta a la evolución del dólar, los analistas lo calculan en $ 1.440 a fin de octubre, con una suba de $ 61 frente a lo que habían estimado el mes anterior. Para fin de noviembre lo ven en $ 1.499 (+$ 92,9) y para diciembre en $ 1.536 (+ $ 95,5). Estas previsiones están por debajo de los precios que se están pagando en el mercado de futuros: $ 1.467 octubre, $ 1.537 noviembre y $ 1.590 noviembre.

Con este escenario se espera un impacto en el nivel de actividad. Los especialistas recortaron la proyección de 2025 a un 3,9%, lejos del 5% inicial. Es una poda de 0,5 puntos contra el cálculo que habían hecho un mes atrás.

Pese a este escenario, no se ve un impacto muy fuerte en el mercado de trabajo ya que la tasa de desempleo se mantendría en 7,5% en el tercer trimestre, bajaría a 7,2% en el cuarto para volver a subir a 7,9% en el primer período de 2026.